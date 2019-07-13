اكتشاف كائن غريب على شكل معكرونة في المحيط الأطلسي!

وقعت أعين علماء البحار على كائن بحري غريب في أعماق المحيط الأطلسي يشبه نوعاً من أنواع المعكرونة.

وسجل علماء من Okeanos Explorer، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، الذين يدرسون الشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى في المحيط الأطلسي، ملاحظات عديدة حول كائنات نجم البحر طوال رحلتهم.

وفي حين أن النوع المسمى Plinthaster dentatus، والذي يُطلق عليه أيضا اسم نجم البحر بسبب شكله المنتفخ، معروف منذ عام 1884، إلا أن العلماء يقولون إنهم لا يعرفون سوى القليل عن التحركات اليومية لهذا المخلوق.

ومن بين ملاحظاتهم، اكتشفوا وجود عدد من عادات التغذية غير المعروفة سابقا للكائنات التي تشبه المعكرونة. وعلى سبيل المثال، يقول العلماء إنهم وجدوا مجموعة من نجم البحر تصطدم مع قنفذ البحر.

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وأوضح فريق البحث أن الاكتشاف يثير عددا من الأسئلة، بما في ذلك سبب وجود هذين الكائنين البحريين في المكان نفسه، وما إذا كان القنفذ يفترس نجوم البحر بانتظام أم لا.

وقالت NOAA: "من أهم النتائج، إلى جانب التعرف على الأنواع غير المعروفة سابقا، رصد الأنواع المعروفة أثناء قيامها بعملياتها البيولوجية اليومية الأساسية والتغذية والإباضة، إلخ. وبيولوجيا "هذا النوع" لم يكن معروفا إلى حد كبير، على الرغم من أنه مكتشف منذ عام 1884"

وفي حالات أخرى، يقول العلماء إنهم قاموا حتى الآن باكتشافات فريدة من نوعها، مثل Sthenaster emmae، الذي يعد نجما بحريا آخر لم يسبق له مثيل إلا في عينات ميتة.

ووفقاً لروسيا اليوم، تأتي الاكتشافات الأخيرة كجزء من مهمة Windows of the Deep في NOAA، والتي تهدف إلى استكشاف أعماق المحيط في المياه قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، وستستمر المهمة حتى 12 يوليو الجاري.