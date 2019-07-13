مستحضرات للعناية بالبشرة مصنوعة من الحشيش !

ستطرح متاجر أمريكية للجيل الجديد منتجات عناية بالبشرة تدخل مادة الحشيش في صناعتها.

ستبيع سلسلة "أمريكان إيغل أوتفترز"، مراهم للعضلات وأنواعا من الغسول ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة "الكانابيديول" المستخرجة من نبات القنب، وفقا لـ"رويترز"

جاء هذا في تقرير أعلنته أمس الخميس شركة "جرين جروث براندز" للقنب، التي يقع مقرها في تورونتو الكندية، والتي ستنتج هذه المستحضرات وستزود بها متاجر "أمريكان إيغل أوتفترز"

وأكد محللون إن المنتجات ستجتذب جيل الألفينيات، الذي يعتبر المنتجات المصنوعة من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.

ووفقاً لسبوتنيك، مادة الكانابيديول مركب كيميائي يستخرج من نبات القنب، يعرف عنه أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يذهب بالعقل.