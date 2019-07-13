أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس - نتيجة الصف الثالث الثانوي في مصر، وذلك مع الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لجميع الأقسام، حيث من المقرر إعلان أسماء أوائل طلبة الثانوية العامة يوم غد الأحد من خلال مؤتمر صحفي.

أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم المصرية، بأنه من المقرر عقد الوزير لمؤتمر صحفي يوم غد الأحد 14 يوليو لإعلان نتيجة الصف الثالث ثانوي 2019 وكذلك أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 والتفاصيل الخاصة بالنتيجة، وسوف تعلن إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم يتم الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي من خلال رقم الجلوس، حيث يتم الدخول على بوابة التعليم الثانوي وإتباع الخطوات التالية لتمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 الصف الأول

الدخول على بوابة الثانوية العامة 2019

تحديد الشعبة ( علمي علوم، علمي رياضة، أدبي)

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كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة في المكان المحدد

الضغط على كلمة بحث ثم الانتظار لظهور النتيجة على الفور بالدرجات.

ويشار إلى أن اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة كاملة بجميع طلاب الثانوية، وسيتمكن الطالب من معرفة نتيجته كاملة ومجموع درجاته وتفصيل الدرجات في كل مادة من خلال الدخول على موقع اليوم السابع خلال الساعات القليلة القادمة، وفق عرب نيوز.

ويذكر أنه قد أدى امتحانات الثانوية 2019 في مصر، نحو 669 ألف طالب وطالبة في الفترة من 8 يوينو حتى 3 يوليو، كما وأن وزير التعليم قد أعلن بأن نتيجة جميع طلاب الثانوية العامة برقم الجلوس ستعلن في المدارس يوم الاثنين المقبل 15 يوليو (نتيجة الصف الثالث الثانوي في مصر).