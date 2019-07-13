شاهد: ميلاد يوسف يستعد لتقديم المشاهد الجريئة في "أكلناها"

أعرب الفنان السوري ميلاد يوسف عن استعداده لتقديم المشاهد الجريئة في أدواره الدرامية التي يتم عرضها على القنوات العربية، وجاء ذلك أثناء استضافته في برنامج "أكلناها" مع النجم باسم ياخور.

وكان ميلاد يوسف خلال برنامج "أكلناها" قد فاجأ باسم ياخور، عندما طرح عليه فكرة تقديم المشاهد الجريئة، فأجاب ميلاد، بقبوله تقديم هذه الأعمال في حال عرضت عليه، موضحاً أنه يوافق على أداء هذا النوع ولكن لا يجعله هوسًا ويبحث عنها مثلما فعل مواطنه يزن السيد، مما دفع ياخور للتدخل، وقوله له بأنه يعيش حالة تناقض.

وكان في تصريح سابق لميلاد يوسف قد عارض أداء النجم السوري يزن السيد أثناء أدائه مسلسل "صرخة روح"، والذي أدى فيه أدواراً جريئة، وأوضح يوسف أنه تحدث مع يزن سابقًا في الأمر، وقال أنه قدم له نصيحة أن لا يبحث عن هذه الأدوار من أجل إثارة الجدل وتحقيق الشهرة، وفق نافذة العرب.

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كما وتطرق باسم ياخور في "أكلناها" عن شخصية "عصام" التي جسدها ميلاد يوسف في مسلسل باب الحارة، وأوضح ميلاد أنه تعب كثيراً على شخصية عصام لتخرج بهذا الشكل والمضمون للجمهور، مؤكداً أنه ضد تعدد الزوجات، وأن دوره في المسلسل السوري باب الحارة يأتي لتسليط الضوء على سلبيات تعدد الزواج وليس تشجيع الرجال.

وبالفعل كانت البداية في برنامج "اكلناها" من تقديم باسم ياخور، يسؤال يدور حول هذه الشخصية التي حققت جماهيرية واسعة، بالأجزاء التسعة السابقة من باب الحارة، حيث وجه ياخور سؤال إلى يوسف، حول هل يجد ان شخصية عصام تسيء للرجل الشرقي فيما يخص تعامله مع السيدات، أو هل شعر يومًا ما بالخجل من هذه الشخصية عند مشاهدة أولاده للمسلسل.

يشار إلى أن الفنان السوري ميلاد يوسف كانت أول مشاركة له سنة 1999 في مسلسل عودة غوار، كما وحصل على جائزة أفضل ممثل عام 2009 عن دوره في مسلسل باب الحارة الجزء الرابع، الذي جسد فيه شخصية "عصام".