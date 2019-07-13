استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم| موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

يبحث العديد من أولياء أمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 لاستخراج نتيجة الثانوي العام الفترة الأولى للعام الدراسي الجاري 2018-2019م برقم الجلوس أو باسم الطالب/الطالبة، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019 من خلال مؤتمراً صحفياً سيتم عقده لعرض وبيان كافة التفاصيل حول نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 من حيث أسماء أوائل الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والكشف عن النسبة المئوية للناجحين والناجحات، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا اختبارات الثانوية العامة، وإطلاق رابط الاستعلام عن النتيجة الرسمي عبر الموقع المخصص لعرض نتيجة الثانوية الرسمي.

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019

بدأت اختبارات شهادة الثانوية العامة الفترة الأولى أو الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيه 2019، واستمرت الاختبارات حتى تاريخ 3 يوليو 2019م، وقد أدى اختبارات الثانوية العامة ما يقرب من 669 ألف طالباً وطالبةً على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وفي الوقت الحالي ينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الطلاب بالمرحلة الثانوية (علمي/أدبي)، ومن ثم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للنتائج.

وقد تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت ثم نشرها في اليوم التالي لاعتمادها وهو الأحد الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019، ومن ثم إطلاق رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم أو برقم الجلوس، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من استخراج النتيجة ومعرفتها فور نشرها مباشرةً، وقد أكدت المؤشرات الأولية أو المبدئية على ارتفاع نسبة الطلاب الناجحين، حيث اتضح ذلك من نتائج تصحيح العينات العشوائية بكل مادة من المواد الدراسية، ومن المتوقع بناءً على هذه النتائج بأن تزيد نسبة النجاح عن 75% أكثر من نسبة نجاح العام الماضي التي بلغت 74.3%.

وفي ظل الترقب الكبير من جانب طلابنا للإعلان عن نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 بشكل رسمي اليوم، فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير رابط دخول بوابة الثانوية العامة الرسمي، إلى جانب توفير رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني المباشر، حيث بإمكانكم دخول المواقع المذكورة من خلال اتباع الروابط الرسمية التالية (بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg– موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg)، وفور إطلاق رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي من جانب وزارة التربية والتعليم، فسوف يتم توفيره في الحال عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنيات موقعنا لكافة أبنائنا وبناتنا بالنجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.