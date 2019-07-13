الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم

هناك عدد كبير من الطُلاب ينتظرون الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر وها نحن بصدد اعتماد نتيجة الثانوية من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم وزير التربية والتعليم طارق شوقي لكي يتم البدء في رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ويُفتح للطلاب للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس بعد رفع النتيجة.

نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال إدخال رقم الجلوس في بوابة الثانوية العامة المنصة التي يتم من خلالها إطلاق النتائج الخاصة بالثانوية العامة، وإن لم يكن متاح لدى الطلاب رقم الجلوس فمن خلال نفس الموقع يمكن الاستعلام عن رقم الجلوس والحصول عليه ومن ثم الحصول على النتيجة.

والجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2019 متميزة ومرتفعة وتدل على مدى التفوق الكبير والجهد الكبير المبذول من خلال الطلاب ومن خلال معلمين المواد الدراسية في المدارس الحكومية في مصر، فقد حصل العديد من الطلاب على درجات التفوق، كما أن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام وصل إلى 40 طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

إذا كنت طالب وتبحث عن فرصة للحصول على نتيجة ثانوية عام فيمكن الدخول إلى بوابة الثانوية العامة وإدخال رقم جلوسك لتحصل على النتيجة، كما أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة في المدارس بعد ظهورها على الإنترنت بساعات.

ونفتح أمامكم فرصة ترك تعليق أسفل هذا الخبر برقم جلوسك وسوف نوفر لك النتيجة في نفس التعليق عقب ظهورها.