تراند اليوم : رقصة هيفا وهبي المثيرة – فيديو

عادت الفنانة اللبنانية واستعادت نشطاتها الفنية بعدما أصيبت بفيروس في المبد أدخلها إلى المستشفى لأكثر من شهر وعانت كثيرًا خلال تلك الفترة.

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أول حفلاتها كانت في الساحل الشمالي في مصر، وصعدت على المسرح بإشتياق وأدت باقة من أغانيها القديمة والجديدة، وقدّمت عرضًا جميلًا.

رقصت على النسرح بإثارة كبيرة، وتفاعل معها الجمهور المصري الذي اشتاق لها، وبعد مصر ستحيي للمرة الأولى في مهرجان نوتبنبرغ للمرة الأولى في 10 آب/أغسطس المقبل بالإضافة إلى جولتها الأميركية.