آخر كلمات العم أمين قبل وفاته

تصدر خبر وفاة العم امين قائمة المنشورات الأكثر مشاهدة على تويتر ليعبر الكثيرين عن حزنهم لفقد الداعية الإسلامي الذي أسلم على يديه العشرات من الوافدين.

عرف الداعية السعودي أمين عبد الجواد بلقب العم امين لاشتهاره في ساحة الدعوة الإسلامية وتوجهه نحو الشباب عبر محاضراته التي تدعو للاستقامة والابتعاد عن السلوك السلبي والالتزام بالطريق القويم المعتدل.

شكلت وفاة العم امين صدمة للعديد من المصلين بعد طلبه الصفح من المتابعين عبر مقطع مصور حيث كانت آخر كلماته:" سامحوني وأبيحوني.. فإني مقبل على عظيم".

وكان العم امين قد بدأ دعوته للإسلام منذ أكثر من 15 عاماً خاصة بين الجاليات الفلبينية والسريلانكية ليسلم على يديه العشرات بعد عمله في وزارة الدفاع قبل أن يتركها ويتفرغ للصيد البحري ويصبح من أشهر صيادي جدة.

وتعود أصول الراحل إلى المدينة المنورة، إلا أن أسرته استقرت في مدينة جدة بعد رحيل والده إليها بسبب العمل، وعرف بحبه للخير وبره بوالدته حيث لازمها لثمانية وأربعين عاماً حتى تُوفيت، بحسب "صحيفة تواصل الالكترونية".