فيديو لريهام سعيد تتحدث فيه عن تفاصيل مرضها الخطير

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو على حسابها في انستغرام، تحكي فيه تفاصيل مرضها ورحلة علاجه.

وقالت سعيد، إن ما أصابها هو ميكروب خطير تسلل إلى منطقة تسمى “مثلث الموت”، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية

وأضافت الميكروب الذي أصاب غضاريف الأنف لديها خطير جداً، ومن الصعب علاجه ذلك لأن هذه المنطقة لا يصلها الدم ما يؤدي لصعوبة وصول الدواء إليها.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، شكرت سعيد أحد الأطباء المختصين الذي عمل جاهداً من أجل عدم فقدانها لأنفها من خلال إجراء عملية معقدة، جلب لها من أذنيها غضاريف للأنف، مشددةً على أن حياتها مازالت مهددة، لأنها لا تعرف حتى الآن إذا تم القضاء على الميكروب تماما، لأنه قد يصل إلى الدماغ في أي وقت.