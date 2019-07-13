كندا: العثور على جثة قاسم عداوي في شلالات نياجرا

أكدت السلطات الكندية عثورها على جثة المبتعث السعودي قاسم عداوي بعد غرقه في شلالات نياجرا قبل عدة أيام في تفاصيل جديدة سردتها زوجته.

وكانت عائلة عداوي قد تلت بلاغاً من السلطات الكندية بشأن العثور على جثة تحمل ملامح الشاب السعودي المفقود في شلالات نياغرا إلا أنها تنتظر تأكيد الهوية عبر مطابقة بيانات البصمات وتصوير الأسنان.

وكانت زوجة قاسم عداوي وأبنائه الثلاثة قد فقدا أثره في نزهة للشلالات الأحد الماضي وقبل مغادرتهم المكان أصر عداوي على التقاط صورة تذكارية وصفها بـ" الأخيرة".

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وبعد تأخره سارعت الزوجة والأبناء بالبحث عنه فيما أفاد شهود عيان بأن جسماً غريباً قد سقط في الشلالات مرفقين أخبارهم بصور توثق لحظة السقوط.

وحرصت السفارة السعودية في نيويورك على تقديم الرعاية لعائلة قاسم عداوي بعد اعلان فقده في شلالات نياغرا بالقرب من جسر غوت الأمريكي، بحسب "سكاي نيوز".