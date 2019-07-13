دب أسود يسترخي مستمتعاً في شرفة منتجع أمريكي

ليس البشر فقط من يحبون التأمل بالمناظرالخلابة والجميلة فالدببة أيضاً يحبون مشاهدة كل ما هو جميل.

صورة التقطت في 29 يونيو/ حزيران من قبل موظف في منتجع “أومني ماونت واشنطن” تظهر دبا أسود يتكئ على سور شرفة وهو في لحظة تأمل للجبال البياضء في ولاية نيو هامبشاير في الشمال الشرقي الأمريكي.

يقول الموظف سام غيزمان إنه أراد أن يلتقط صورة لشروق الشمس في حوالي الساعة 5 صباحا ليتفاجأ بوجود الدب في المكان حيث قام غيزمان بالتصفيق والضرب على الأرض بقدميه بصوت عالٍ ليفر الدب من المكان.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، تكثر الحوادث المماثلة في ولاية نيو هامبشاير حيث تتواجد الدببة قرب المجمعات السكنية.

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