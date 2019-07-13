السعودية: رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 1440_1441

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم السبت عن بدء التسجيل في اختبار كفايات المعلمين كأول خطوة للحصول على رخصة معلم ممارس بحسب لائحة الوظائف التعليمية.

رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 1440-1441 اضغط هنا

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وأوضح رئيس هيئة التعليم والتدريب حسام بن عبد الوهاب بأن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه كما تنصّ على ذلك اللائحة مع حساب سنوات الخدمة.

ويضمن اختبار كفايات المعلمين تحقيق الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين على رخصة التعليم من خلال 75 سؤال يشمل جميع جوانب المواد باستثناء تخصصات الرياضة والفيزياء سيكون اختبار كفايات المعلمين نحو 60 سؤال فقط.

وتسعى الوزارة من خلال اختبار كفايات المعلمين حسين الأداء التعليمي من خلال انتقاء المعلمين والمعلمات الجدد باستخدام أدوات تقويم على مستوى عالٍ من الموضوعية والمصداقية، تستند على معاير مبنية على أحدث التوجهات العالمية، بحسب "عرب نيوز".