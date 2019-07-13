شاهد.. 5 أيام وهو جالس على المرحاض من أجل دخول موسوعة غينيس!

مكث رجل بلجيكي 5 أيام جلوساً على المرحاض من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس.

ودخل جيمي دو فرين (48 عاما)، الذي يسعى ليعمل قائد حافلة، في تحد مع نفسه بالجلوس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة لكن قواه خارت صباح اليوم الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال لتلفزيون رويترز “السخرية من الذات هي أفضل الطرائف في هذا الأمر. لماذا أقوم بذلك؟ ولم لا؟.”

وكانت حانة فيلبس بلاس في مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.

وسمح للرجل باستراحة خمس دقائق كل ساعة وكان بوسعه تجميعها من عدة ساعات ليأخذ قسطا من النوم. والمفارقة أنه كان يحتاج لاستراحة لدخول الحمام نظرا لأن المرحاض الذي يستخدمه في التحدي غير موصول بشبكة الصرف.

وقال دو فرين “كنت متعبا جدا وشعرت بألم في ساقيي لكن أؤمن بنجاحي وأحاول أن أجعل هذا الرقم سجلا رسميا.”

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ولا يوجد رقم قياسي عالمي للجلوس على مرحاض لكن دو فرين قال إنه علم بوجود شخص آخر فعل نفس الشيء لمدة مئة ساعة.

وقال دو فرين إن موسوعة غينيس على علم بمحاولته وإن مسؤولين محليين وشهود سيحاولون التحقق من الأمر.

ووفقاً لموقع صحيفة القدس العربي، لم يتسنى الوصول لأي مسؤول في غينيس حتى الآن.