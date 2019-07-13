صورة تثير الشكوك حول حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

أثارت صورة تجمع الفنانة المصرية بنجم الغناء المصري عمرو دياب، الشكوك حول إذا ما كانت حاملاً.

والتقطت الصورة للثنائي أثناء مناسبة كانت قد جمعتهما وبدا بطنها منتفخاً، ما أثار جدلا وتساؤلات.

والمثير في تلك الصورة أيضا، أن الثنائي لم يعلنا حقيقة العلاقة بينهما حتى الآن، إذ لم يثبت زواجهما رسمياً إلا أن العديد من المقربين أكدوا زواجهما.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، كان آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني معاً في ماربيلا بإسبانيا، عندما سافر عمرو إلى هناك لإحياء حفل زفاف أحد أصدقائه واصطحب معه دينا مما أثار التساؤلات أيضاً.