طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا

تناقلت العديد من الأخبار التي تؤكد على أن وزير التربية والتعليم سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر اليوم، وبعدها سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، لتظهر في خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رسميًا بعدها، وذلك للقسم العلمي والأدبي في مصر، وسنقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 في مصر بسهولة بالغة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وننتظر أن يقوم وزير التربية والتعليم بعمل مؤتمر صحفي كبير يحضره الكثير من الصحفيين والإعلاميين ومسؤولي الوزارة، ونستطيع بعدها أن نتعرف على أسماء أوائل الثانوية العامة وبعدها يكون لدينا فرصة كاملة للاطلاع والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس هذا من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة

ويمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية العامة إلكترونيًا، أو من خلال مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، ولن يكون الطالب بحاجة إلا إلى رقم جلوسه فقط، ويمكن الاطلاع على رقم الجلوس أيضًا من خلال بوابة الثانوية وذلك عبر استخدام الرقم القومي فقط.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتوفير النتيجة في المدارس صباح يوم ظهورها على الإنترنت، فيمكن الاطلاع عليها من خلال هذه الطريقة أو التعرف عليها من خلال الإنترنت برقم الجلوس عند إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد المؤتمر الصحفي.

وبالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام، ونرجو لكم مزيد من التفوق ومزيد من النجاح، ونستقبل استفساراتكم من خلال التعليق أسفل الخبر.