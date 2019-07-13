رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نترقب اليوم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 وسط أجواء مفعمة بالقلق الشديد من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية والشعب الأدبية، وخصوصًا وأن الامتحانات قد انتهت بالفعل في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وسوف يتم اعتماد النتيجة اليوم في مؤتمر صفحي بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وبرقم الجلوس يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 في مصر عقب انتهاء مؤتمر اعتمادها والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرتفعة، وخصوصًا بعد الأنظمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في مصر على الثانوية العامة بدءً من الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي وقد جاءت نتائج هذه الأنظمة مبشرة للجميع.

رابط معرفة نتائج الثانوية العامة 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أوائل الثانوية العامة هذا العام وصل عددهم إلى 33 طالب على مستوى الجمهورية، وأغلبهم من محافظات الصعيد، كما أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن أوائل الثانوية العامة لم يحصل جميعهم على النتيجة النهائية في الثانوية العامة، بل تفاوتت النسب فيما بينهم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة 2019 والتي تُطلق للطلاب فرصة التعرف على أرقام الجلوس أيضًا، ومن ثم الاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية العامة لهذا العام.

ويمكنكم المتابعة معنا للتعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور الإعلان عنها رسميًا، وبالتوفيق لجميع الطُلبة والطالبات.