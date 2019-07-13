ترقبوا معنا لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

على صفيح ساخن، يترقب طلاب شهادة الثانوي العام لحظة ظهور نتائجهم بفارغ الصبر رغبةً في الاطمئنان على ثمار جهودهم المبذولة طيلة العام الدراسي 2019، حيث يرغبون في حصاد المجاميع العالية ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم التي طالما يسعون إليها، وهنا نحرص على بث الطمأنينة في قلوبكم، إذ نقدم لكم أبرز 6 معلومات متداوله حول نتيجة الثانوية العامة.

معلومات هامة حول نتائج الثانوية العامة 2019 :

• بالكاد، تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في كل المواد الدراسية بجميع الشعب.

• بنهاية الأسبوع الحالي، ستنتهي كافة كنترولات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية من التصحيح الشامل للمواد.

• يُجرى الآن مراجعة كل المواد التي تم الانتهاء بالفعل من تصحيحها.

• من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة بحلول يوم الأحد القادم.

• لا داعي للقلق بشأن النتائج، إذ تم تقدير الدرجات ومراجعة المواد أول بأول.

• بعد الانتهاء من خطوة التصحيح الشامل، ستحصل الكنترولات على فترة قصيرة لمراجعة النتائج قبل الإعلان عنها.

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نتيجة الثانوية العامة 2019 :

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم سيعتمد النتيجة اليوم السبت الموافق 13 يوليو على أن تكون متاحه إلكترونياً صباح يوم الأحد على موقع بوابة الثانوية العامة، أما عن المدارس فتكون فيها صباح يوم الإثنين الموافق 15 يوليو.

ومن ناحية أخرى، كانت الوزارة قد في تصحيح بعض المواد بشكل عشوائي مُسبقاً لمعرفة نسب النجاح المقررة، وبالفعل تم اختيار مادة الكيمياء للقسم العلمي بفرعية ومادة الجغرافيا للمرحلة الأدبية، وبالفعل بدت نسب النجاح مبشرة للغاية حيث أفادت بأنه هناك عدد كبير من الطلاب حاصلين على الدرجات النهائية في المادتين، وهو الأمر المطمئن للغاية، هذا وإن رغبتم في الطلاع على كل أخبار نتيجة الثانوية العامة ننصحكم بمتابعتنا لحظة بلحظة.