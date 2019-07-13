إعلان نتيجة تظلمات الصف الأول الثانوي 2019 الموافق 13 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم اعتماد نتيجة تظلمات وشكاوى الصف الأول الثانوي اليوم السبت الموافق 13/7/2019، فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات التي تسبق إعلان التظلمات مثل مراجعة وفحص الشكاوى المقدمة والتي تقدر ب 61 ألف و14 شكوى تم تقديمها من 34 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي في كل أنحاء الجمهوري.

تظلمات الصف الأول الثانوي 2019 :

الجدير بالذكر أن الشكاوى التي تم تقديمها جاءت جراء التضرر من المشاكل التقنية التي وقعت أثناء أداء اختبارات الصف الأول الثانوي في شهر مايو الماضي، والتي خاض فيها الطلاب امتحاناتهم عن طريق التابلت للمرة الأولى.

على الجانب الآخر، كانت خدمة الانترنت قد انقطعت أثناء إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي، الأمر الذي أدى إلى وقوع النظام، ومن ثم لم يتمكن الطلاب من استكمال امتحاناتهم بشكل طبيعي، هذا وقد فقد الطلاب إجاباتهم ولم يمكنهم الوقت من كتابتها كلها مما أدى إلى إخفاقهم أو رسوبهم في بعض المواد.

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ومن جانبها، حرصت وزارة التربية والتعليم على بحث الشكاوى والتظلمات المقدمة من الطلاب حتى يحصل كلاً منهم على حقوقه كاملةً فضلاً عن التقديرات والدرجات التي يستحقها.

رابط الاستعلام عن تظلمات الثانوي 2019 :

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أمرت كل الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من التعليم الثانوي، لتكون هي المعنية بالبث في كافة الشكاوى المقدمة من قبل الطلاب المتضررين من تطبيق الاختبارات الإلكترونية “نظام التابلت”، وهنا من خلال هذا الرابط يمكنكم الاستعلام عن نتيجة التظلمات والشكاوى بسهولة ويسر.