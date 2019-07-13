هنا .. رابط نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2019 بجميع المحافظات على بوابة الأزهر azhar.eg

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نتائج إمتحانات العام الدراسي الحالي2018 -2019 ” الدور الأول”، وسط حالة من التوتر والقلق في أسر الطلاب، ويزداد هذا القلق مع إقتراب موعد الإعلان عنها بشكل رسمي حسب الأنباء الواردة من بعض المصادر المطلعة بالتعليم الأزهري.

ويتابع موقع ” نجوم مصرية ” مع جميع الطلاب والطالبات ظهور نتائج إمتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، التي إنطلقت يوم السبت 25- 5- 2019 وانتهت يوم السبت 29- 6- 2019، لتوفيرها لهم بكل سهولة ويسر.



نتيجة الثانوية الأزهرية 2019:



كشفت مصادر مطلعة، إن نتائج العينات العشوائية لمادة الفقه الشافعي القسم الأدبي جاءت بنسبة نجاح 70%، والفقه الشافعي القسم العلمي بنسبة 96%، والفقه المالكي أدبي بنسبة 65%، والفقه المالكي علمي بنسبة 84%، والفقه الحنفي أدبي بنسبة 60% والفقه الحنفي علمي بنسبة 76%، بينما كانت نسبة نجاح مادة المنطق الحديث 70.5%، ومادة النحو الأدبي بنسبة 55.5%، ومادة البلاغة أدبي 65.5%، ومادة الإنشاء 90%.



وأضافت المصادر، إن نسبة النجاح في عينة مادة الرياضيات نظام حديث جاءت 78%، والقرآن الكريم للقسم العلمي 82%، ومادة الحديث للقسم الأدبي 73.5%، والأدب والنصوص والمطالعة للعلمي بنسبة 80%، وجاءت نسبة النجاح في العينة العشوائية للفيزياء 83%، والفرنساوي 84.5%، ومادة التوحيد 80%، ومادة التاريخ 66.5%.