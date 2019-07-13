برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر كل بيت في جمهورية مصر العربية نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 فبعد الإعلان عن إعتماد النتيجة اليوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 وظهور النتيجة يوم الأحد 14 يوليو 2019 للشعبتين العلمي ( علوم، رياضة) و الأدبي، يسعى كل طلاب الثانوية العامة للحصول على النتيجة فور ظهورها وفي هذا المقال سنحاول توفير روابط المواقع الإلكترونية التي لها حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

تم الإعلان عبر عدة مواقع انها لها الحق في نشر النتيجة فور ظهورها ومنها

يرجى العلم ان موقع اليوم السابع قد نشر تنويه انه الموقع الوحيد الذي لديه حق النشر الحصري للنتيجة بعد المواقع الحكومية ولكننا قمنا بتوفير كافة المواقع التي نشرت انها سوف تقوم بنشر النتيجة فرجاء الإنتباه

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ويتم الدخول برقم جلوس الطالب لتظهر النتيجة فور صدورها.

ماذا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والأوراق الخاصة للتقديم في الكليات

بعد صدور النتيجة تأتي المرحلة الأهم وهي التنسيق ويكون إلكترونياً خلال أسبوع من النتيجة تبدأ المرحلة الأولى وتستمر لفترة تحددها الوزارة يتم الإعلان عن نتيجتها وترشيح الطالب للكلية المناسبة لمجموعه، ويكون عليك أيها الطالب تحضير عدة أوراق لتكون على استعداد للتقديم في الكلية ومنها.

شهادة ميلاد إلكترونية حديثة الإصدار ( بها رقم 3)

صور للبطاقة الشخصية للطالب.

صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

صور البطاقة الشخصية لولي الأمر.

صور لرقم الجلوس.

صور والأصل لشهادة الثانوية العامة فور صدور النتيجة.

استمارة 2 جند للذكور.

استمارة 2 جند للذكور الأكبر من مواليد 2001.

صور من بطاقة الترشيح للكلية.

يتمنى موقع نجوم مصرية التوفيق لجميع الطلاب،كما يمكننا جلب النتيجة فور صدورها عن طريق ترك رقم الجلوس الخاص بالطالب في التعليقات.