“رابط thanwya.moe.gov.eg”استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 متابعة موعد ظهور النتيجة على...

فى توتر ولهفة ينتظر طلاب الثانوية العامة 2019 الدور الاول، فى جميع المحافظات المصرية اعلان موعد نتيجة الثانوية العامة، والتي ينتظرها آلاف وهى المرحلة الهم فى حياتهم، وهى لتحديد مصيرهم في تنسيق الجامعات المصرية ومعرفة نسبة دخولهم كليات القمة، بعد الثانوية العامة، ويتسائل الكثيرين عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2019، وقد ادى 656343 طالب وطالبة تم توزيعهم في 1777 لجنة امتحان في عموم محافظات الجمهورية وقد اعلن وزير التربية والتعليم انه سيتم اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 صباح السبت وستكون متاحة للطلاب فى اليوم التالى على الموقع الرسمى لاعلان نتائج الثانوية العامة.

خلال ساعات قليلة سيتم اعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 بجميع المحافظات بالجمهورية حيث يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوى العام الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2019، وذلك عقب انعقاد المؤتمر الصحفي ، بعدها سيتم رفع نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط لمباشر لبوابة الثانوية العامة.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019

كما صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن عمليات التصحيح بدأت داخل كنترول الثانوية العامة، وذلك عقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالكامل، مؤكدا انه تم الانتهاء من تصحيح بعض المواد، ويتم حالياً تصحيح ما تبقى من مواد، وجارى أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات مع الحرص على سرعة الإنتهاء من كافة المواد، والعمل على سرية ودقة التصحيح اثناء عملية تجميع ورصد الدرجات النهائية التي حصل عليها الطلاب.

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نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

كما اكد أنه من الصعب تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، بشعبتها العلمى والادبى لعدم انتهاء اعمال الكنترول ورصد الدرجات، مؤكدا انه عقب الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سيتم اعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2019، في كافة أنحاء الجمهورية، ويمكن للطلاب الاستعلام على النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة.

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الرسمي للخدمات الإلكترونية لبوابة الثانوية على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

حصد مؤشرات الدرجة النهائية لجميع المواد