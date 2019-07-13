سجل بياناتك هنا- واحصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول 2019 برقم الجلوس

اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول فى مصر، أصبح يهم فئة كبيرة من المجتمع المصرى، خاصة من لهم أبناء فى الشهادة الثانوية، وينتظرون الآن بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة على مواقع الإنترنت وفى المدارس، وقد أكد مصادر فى وزارة التربية التعليم، أن جميع الكنترولات على مستوى جميع محافظات، انتهت من عمليات تصحيح كل أوراق إجابات الطلاب، وأنه قد تم القيام بعمل مراجعات لأوراق إجابات الطلاب، وطباعة الاستمارات التي يتم بها تسجيل نتائج كل طالب، و سيقوم اليوم السبت 13 يوليو وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باعتماد نتائج الثانوية العامة كما سيعلن النسبة المئوية للنجاح، و يون الأحد سيتم عمل مؤتمر صحفى كبير لاعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

مصادر فى وزارة التربية والتعليم مصر أكدت، أنه نسبة النجاح هذا العام فى الثانوية العامة سوف تزيد عن العام الماضى حيث كانت قد بلغت النسبة العام الماضى 74%، و سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد 14 يوليو 2019 على المواقع الالكترونية المخصصة لذلك، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتيجة من دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وأكد المصدر أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة قبلها بساعات، كما يتم كل عام.

نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول

صرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع كنترولات الثانوية العامة قد أنهت عمليات تصحيح اجابات الطلابن وان نسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

روابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2019

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال هذه الروابط.

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ويمكن لكل طالب ترك رقم جلوسه فى التعليقات اذا وجد صعوبة فى الحصول على النتيجة.

سوف يقوم وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي اليوم السبت باعتماد نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2018، و سوف يتم رفع نتائج الثانوية العامة على هذه المواقع المخصصة.

موقع وزارة التربية والتعليم )

http://natega.thanwya.emis.gov.eg )/ )

(موقع : اليوم السابع )

http://natega.youm7.com ) / )

(موقع: فيتو)

(http://natiga.vetogate.com/ )