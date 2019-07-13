روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم...

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ينتظرها آلاف الطلبة والطالبات، ممن قاموا بأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، والذتي كانت قد بدأت يوم 11 أغسطس وانتهى 20 أغسطس 2018، وبكل لهفة وشوق ينتظر أولياء الأمور نتائج أبنائهم في الثانوية العامة، لمعرفة مجموعهم ودرجاتهم، حتى يستطيعوا اللحاق بركب الكليات، حيث يتبقى تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات، ينتظر الطلاب ظهور نتيجتهم حتى يتثنى لهم تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة، والالتحاق بالكليات التي تناسب مجموعهم.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

أكدت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه حاليا قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، وأنه من المنتظر في خلال اليومين القادمين، الانتهاء من كافة أعمال المراجعة، وكتابة النتيجة، وسوف يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، يوم الأربعاء القادم 29 أغسطس 2018.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الثانى

فور اعتماد النتيجة يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى، من خلال هذه الروابط.

موقع وزارة التربية والتعليم

http://natega.thanwya.emis.gov.eg )

(موقع : اليوم السابع )

http://natega.youm7.com ) / )

(موقع: فيتو)

(http://natiga.vetogate.com/ )

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تقدم نحو 140 ألف طالب وطالبة، لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.

نسبة النجاح فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة نسبة 89.4 %

نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2018 سوف يتم نشرها فى المدارس الأربعاء

بعد إعلان نتيجة الدور الثانى يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للطلاب الذين نجحوا فى الدور الثانى.