“نتائج الثانوية”إلكترونيا استعلم عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 عبر موقع...

منذ أيام قليلة انتهت امتحانات الثانوية العامة 2019 وبدات عمليات البحث عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة لتبدأ مرحلة من القلق والتوتر الى كل منزل يوجد به طالب فى الثانوية العامة فهى مرحلة تتحكم فى تحديد المصير النهائى لكل طالب وفقا لما تحدده مجموع درجاته الكلى ليمكنه فى الالتحاق للمرحلة الجامعية حيث أوضحت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة يمكنهم الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 خلال ساعات من اعتماد نتائج الامتحانات، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر للاستعلام عن النتائج ذلك من خلال رابط بوابة الثانوية العامة للنتائج برقم الجلوس 2019 .

نتائج الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

كما اكد رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، ان اعمال تصحيح كراسات الإجابات داخل كنترولات الثانوية العامة قاربت من الانتهاء وان أن هناك مواعيد وفقا لمعايير معينة لتختتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل دقيق، فى جميع الكنترولات على مستوى 11 كنترولا بمختلف محافظات مصر، ولا نريد أن نستعجل الكنترولات في إطار المراجعة وحصر المؤشرات حتى ياخذ كل طالب حقه.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

ووقد اوضح إن الوزارة لم تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ، وأنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة بعد الانتهاء تماما من التصحيح والمراجعة، فى الكنترولات ومن الصعب إعلان أى موعد محدد فى الوقت الحالى مؤكدا انه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 سيتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، وبذلك ستكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة ويمكنهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى برقم الجلوس شعبة أدبي وعلمي جميع المحافظات.. ترقبوا ظهورها.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة

– ادخل على بوابة الثانوية العامة للنتائج.

– أدخل رقم الجلوس

– اكتب الشعبة (علمي – أدبي)

– اكتب النظام (قديم – حديث).

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وصرح مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم، بانه لم يتم تحديد موعد اعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة حتى الآن ومن المفترض الاعلان عن الموعد النهائى لظهور نتائج الثانوية العامة خلال الساعات القادمة .

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس من بوابة التعليم الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة