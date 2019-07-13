نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع ورابط وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

أعلن موقع اليوم السابع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس حصرياً عقب اعتمادها اليوم، ونفى اليوم السابع في بيان مطول وجود أي مواقع إلكترونية تمتلك حق إظهار نتيجة الشهادة الثانوية، ومن المؤكد إعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للخدمات الإلكترونية، وقد يكون ذلك بعد ساعات من اعتمادها، وتضمن البيان نفى حصول المواقع الإلكترونية التي تتحدث عن توفيرها نتائج الطلاب إمتلاكها تلك الحقوق، وسنعمل على تزويدكم بالروابط الرسمية التي يمكن منها الحصول على الدرجات الموجمع الكلي في نتيجة الصف الثالث الثانوي العام.

أفاد موقع اليوم السابع أن الطلاب سيتمكنوا من الحصول على نتيجته كاملة، بجانب تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي ونسبة النجاح، من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني المعلن عنه، والذي وفر خدمة تسجيل بيانات الطلاب للحصول على إشعار النتيجة عقب اعتمادها وإعلانها إلكترونيا وتوضيح مسبة النجاح العامة وعدد الطلاب الناجحين، وسط توقعات بان تتخطى النسبة الجديدة للناجح 74% .

موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية 2019

أكد موقع اليوم السابع على كونه الصحيفة المصرية الوحيدة التي حصلت على الحقوق الحصرية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، مؤكداً أن الطلاب أولياء الأمور سيكتشفون صحة هذا الأمر، وعدم صد ما روجت له مواقع إلكترونية نحو توفيرها خدمة النتائج، وكشف البيان عن اعتماد النتيجة رسمياً اليوم السبت، ثم إعلانها يوم الأحد إلكترونياً، واستخراجها من المدارس بداية من يوم الإثنين،ن ويمكن التسجيل في ر رابط الثانوية اليوم السابع 2019 للحصول على النتيجة عقب اعتمادها.

موقع وزارة التربية والتعليم

رابط بوابة الثانوية العامة من رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم سيعلن نتيجة الثانوية العامة وكافة التفاصيل، والتي سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس وستوضح للطلاب درجاتهم كاملة والمجموع الكلي، وقد يكون ذلك بعد ضع ساعات من اعتماد الدكتةر طارق شوقي نتيجة الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2019-