“رابط نتيجة” الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلن السيد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة، أنه تم الاستقرار على أقامة المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وسيتم الإعلان عن النتيجة بداية من أسماء الأوائل مروراً بباقي نتائج الطلاب الأخري، وكانت اللجنة العليا للامتحانات عملت على تسهيل أي عقبة أمام اللجان المختصة لتصحيح ألامتحانات من أجل سرعة إظهار النتيجة لجميع الطلاب، واليكم رباط نتيجة الثانوية العامة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2018-2019

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امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 جميع المحافظات



تقدم لامتحانات “الثانوية العامة” هذا العام حوالي 670 ألف طالب وطالبة، وجاءت جميع الأسئلة لجميع المواد في مستوي الطالب المتوسط باستثناء بعض الأجزاء البسيطة، وجاءت جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي وذلك بهدف محاربة الدروس الخصوصية، والعديد من الطلبة حصلوا الدرجات النهائية هذا العام مقارنة بالعام السابق، وتم رصد 970 حالة غش جماعي خلال هذه السنة.

بوابة الثانوية العامة 2019 لنتائج الامتحانات

والآن وبعد ألانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة سيتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة الذي تم توضيحه بالأعلى لجميع الطلبة، ويقدم هذا الموقع المتميز خدمه البحث عن نتيجة الثانوية العامة لجميع الطلبة الذين يواجهون صعوبة في صفحة النتائج من خلال كتابة رقم الجلوس في تعليق، كل التوفيق الباهر لجميع الطلبة والطالبات.