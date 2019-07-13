اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم “نتيجتك” عبر بوابة الثانوية العامة

يترقب الجميع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2019 لأنها تعتبر أهم سنة دراسية من بين باقي السنوات، حيث تحدد مصيبر الطالب في المستقبل، فيتطلع الجميع إلى مستقبل مشرق من خلال تلك السنة الدراسية، وسط نوبة من القلق والخوف العارم تجتاح قلوب طلاب الصف الثالث الثانوي، بعد تداول أنباء باقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالاسم موقع نتيجتك وزارة التربية والتعليم واليوم السابع وموقع الأستاذ التعليمي.

وأكد رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم سيكون منتصف شهر يوليو، لن تتأخر عن يوم 15 من الشهر الجاري، وتقوم كنترولات التصحيح بأعمالها على أتمّ وجه، حرصًا على حصول كل طالب على حقوقه كاملة دون أي ظلم، حتى يتم تقليل أعداد تظلمات الثانوية العامة، والتي تقدر بالألوف كل عام.

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أشار مصدر، أن أوائل الثانوية العامة لا يتم تحديدهم عن طريق الحروف الأبجدية، إذا تساوى درجات طالبين معًا، إنما يتم النظر إلى درجات المواد غير المضافة إلى المجموع في هذه الحالة فقط، كما أن إعداد لائحة الأوائل يتطلب العديد من الشروط والمعايير، أهمها على سبيل المثال الدرجة النهائية وألا يكون راسبًا في الصف الأول أو الثاني الثانوي.

أشارت المصادر المختلفة، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم سوف تظهر رسميًا يوم الأحد، وفي المدارس الإثنين المقبل، حيث أن النتيجة سوف يتم اعتمادها بنسبة نجاح 74% وإعلان أمساء أوائل الثانوية العامة اليوم الأربعاء، والجميع يترقب صدور النتائج بفارغ الصبر، في حالة من التوتر الشديد من قِبل الأهالي والطلبة والطالبات، وحصل 54 طالبًا وطالبة على 409.5 درجة في العليمي والأدبي والرياضيات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم ، أن نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس سوف تكون مرتفعة عن الأعوام الماضية، لأن الامتحانات كانت مناسبة لمستويات الطلاب، ولم تتضمن أي صعوبة على الإطلاق، باتثناء مادة اللغة الإنجليزية، والذي صدرت تصريحات من رئيس الامتحانات أنه سيتم احتساب أي إجابة داخل نطاق السؤال صحيحة، حرصًا على مصلحة الطالب.

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أشارت المصادر المختلفة من كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تعمل على تطبيق قواعد الرأفة، حيث أن الطلبة الرابين سيتم تحويلهم للدور الثاني، بينما طلبة الدور الثاني سوف يتم تحويلهم إلى الدور الأول، كما يجب الاستمتاع بالإجازة، بالإضافة إلى عدم الانسايق وراء صفحات الغش الإلكتروني، بعدما تزعمت مقدرتها على تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم موقع نتيجتك والتلاعب بها، حسب تصريحات الدكتور رضا حجازي؛ لأن التلاعب بها أمر يستحيل حدوثه تمامًا.

أشار مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم سوف تُعلن خلال يومين.

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وما زلنا نتابع معكم أخبار نتائج الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الطلاب سوف يتم إعلانها مساء السبت المقبل، بينما تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري، معلنًا أن النتائج مُبشّرة للغاية مقارنة بالعام الماضي، وبالرغم من حديثه، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصابهم نوبة من القلق العارم، خاصة بعد انخفاض نسبة النجاح في مادة الكيمياء.

ويتطلع الجميع في الحصول على أعلى الدرجات في هذه السنة الدراسية، خاصة بعد إنفاق آلاف الجنيهات على الدروس الخصوصية ومحاضرات المراجعة الخاصة بكل مادة دراسية، بالإضافة إلى إسعاد أولياء الأمور، بعد تحملهم عبء كبير ومشوار شاق منذ المرحلة الابتدائية، كل ذلك في سبيل مصلحة الأبناء، ليصلوا في النهاية إلى مكانة مرموقة بالمجتمع المصري.

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ومما لا شك فيه أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم موقع نتيجتك وموقع الأستاذ سوف يتم إعلانها وظهورها، عقب انتهاء الوزارة من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات إلكترونيًا ويدويًا، كما شدد وزير التعليم على مسئولي التقدير والتصحيح بإتمام أعمالهم بمنتهى الدقة والشفافية، تجنبًا لظم أي طالب في هذه المرحلة الدراسية.

أكد مسئول، أن موقع وزارة التربية التعليم تم تأمينه جيداً، حتى لا يتم التلاعب بنتيجة الثانوية العامة المصرية 2019 علمي وأدبي الخاصة بأي طالب، هذا وسوف يتم إعلان النتائج على هذا الموقع رسميًا عقب انتهاء المؤتمر الصحفي برئاسة سيادة الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منتصف الشهر الجاري.

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وما زلنا نتبع معكم كافة أخبار الأستاذ نتيجة الثانوية العامة 2019 الآن، والتي من المقرر إعلانها بشكل رسمي على موقع بوابة الثانوية العامة المصرية قريبًا، حتى يتمكن الجميع من الحصول على درجاتهم دون أي عناء ودون أي مشقة.

وحصل موقع اليوم السابع على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة بالاسم في مصر هو وموقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، كما يعمل موقع نجوم مصرية جاهداً على تقديم أفضل خدمة تصب في صالح الطلاب وأولياء الأمور، كما نقدم متابعة على مدار الساعة لأحدث تصريحات الوزير ونائبه بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2019.

وجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة وأسماء أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح العامة، سوف يتم إعلانهم رسميًا خلال عدة أيام، فقد بدأ العد التنازلي لظهورها، مما أدى إلى زيادة نبضات واضطراب قلوب الطلاب، داعين الله عز وجل بالتوفيق والنجاح.

ويذكر أن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس وأعمال التصحيح لا تتأخر عن 15 يومًا، وتسعى الوزارة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح، مع مراعاة الدقة الكاملة بأعمالهم؛ لشعورهم بالحالة النفسية العصيبة التي يعيشها الجميع في كل بيت وفي كل مكان، ومع ذلك لن يتأخر إعلان اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم الآن.

وفي وقت سابق، أعلن حجازي أنه تم إحالة مسئولي امتحان الأحياء والكيمياء وإحصاء المكفوفين وكيمياء مدارس المتفوقين إلى التحقيق العاجل، بسبب تواجد أخطاء عديدة بماذج الإجابة وعدم مراجعته على النحو الدقيق، وهذا كان السبب الرئيسي في تعديل نمذج الإجابة بشكل مفاجئ وغير متوقع، كما أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس سوف تظره في الموعد الذي اقرته وزارة التربية والتعليم.

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