لائحة أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ينتظرها كافة الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا أن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس تعتبر أمراً شاغلاً لتفكير طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، وسط حالة من القلق والتربص أمام شاشات الكمبيوتر، انتظاراً لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب تصريجات وزارة التربية والتعليم المصرية.

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام، أن أوائل الثانوية العامة سوف يتم الإعلان عنهم قبل يوم 14 يوليو المقبل، بينما سوف تظهر نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس يوم 15 يوليو.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2018

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حصلت توأمتان على نفس المجموع ونفس الترتيب على الجمهورية (المركز الأول)، كما أكدت إحدى الأوائل أنه يجب الذهب إلى المدرسة وعدم الاكتفاء بالدروس الخصوصية، لأن المدرسة بها مدرسين متميزين، وحصلت الطالبة البورسعيدية ندي على المركز الأول، والتفاصيل بعد قليل.

عاجل: أشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري، أنّ عدد أوائل الصف الثالث الثانوي رسميًأ بعد المراجعة بلغ 50 طالبًا ليس أكثر ولا أقل، تصدرت القاهرة لائحة الأوائل بحوالي 1 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، كاشفًا أن القليوبية ثاني المحافظات تصدراً قائمة الأوائل بـ 7 طلاب، الشرقية والدقهلية 4 طلاب، والمنوفية 3 طلاب، والمنيا 6 طلاب، وأسيوط وسهواج وكفر الشيخ طالبين، وأخيراً الغربية والبحيرة وبور سعيد والفيوم وقنا طالب واحد فقط.

ساعات قليلة تفصلنا على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس، حيث تزاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمالها منذ يوم 5 يوليو الماضي، لتنتهي يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الننتيجة، ألا وهي المراجعة النهائية ورصد الدرجات بالإضافة إلى تقدير الدرجات من قِبل خبراء التقدير، فالأسبوع الحالية هو أسبوع الحسم بالنسبة لأعمال نتائج الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن سيادة الدكتور الوزير طارق شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس اليوم الأربعاء، وتظهر أسماء الأوائل في نفس اليوم أثناء عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة، هذا وتعلن رسميًا يوم الخميس، وسط حالة من الانتظار والخوف الشديد، خصوصًا بعد رسوب حوالي 85 ألف طالب وطالبة في مادة الكيمياء وانخفاض نسبة النجاح بها.

أوائل الثانوية العامة 2018 مصر

أكد الدكتور رضا حجازي، أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها مساء يوم السبت المقبل، كآخر موعد لها، وتنتهي كنترولات الثانوية من أعمال التصحيح اليوم الإثنين، حيث سيقوم موقع اليوم السابع وموقع نتيجتك وموقع نجوم مصرية بالإضافة إلى موقع بوابة الثانوية العامة بنشر نتائج امتحانات ثالثة ثانوي.

وأكدت العديد من المصادر، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2018 الدور الأول مرتفعة بشكل كبير ومبشرة أيضًا، مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نسبة النجاح في مادة الكيمياء منخفضة قليلا، مما أدى إلى قلق وتوتر طلاب الثانوي العام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذا وسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم مطلع الأسبوع القادم، وستكون النتيجة في المدارس يوم الأحد أو الإثنين المقبلين، ومع ذلك سوف يتم رصد لائحة وقوائم أوائل الثانوية العامة 2018 كافة الشعب، العلمية والأدبية، خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء تمامًا من أعمال التصحيح والمراجعة، حيث أن كل كنترول يقوم بأعمال استخراج أسماء الأوائل؛ ليتم تقديكها إلى رئيس الكنترول، ليقوم باختيار الأوائل وفقًا لعدة معايير، أبرزها المجموع الكلي والحروف الأبجدية، وأن يكون مصري الجنسية، ولم يتقدم ضمن طلاب المنازل، وألا يكون قد رسب في الصف الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى عدم قيامه بتأجيل بعض المواد.

وعلاوة على ما سبق، فإن وزارة التربية تقوم بتحديد العشرة الأوائل في الشعب الثلاثة، بالإضافة إلى طالب واحد من الطلاب المكفوفين للشعبة الأدبية، وطالبين من مدارس STEM للعلوم التكنلوجيا.

وتوقع رئيس امتحانات الثانوية العامة، بارتفاع أعداد الأوائل بشكل كبير عند تكرار المجاميع النهائية، موضحًا أن اختيار عشرة أوائل من كل شعبة لا يؤكد وصول إجمالي الأوائل إلى 30 طالبًا، ولن تحرم الوزارة أي طالب من الوصول إلى أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 حال توافر الشروط، وسيحصل كل طالب على حقه تمامًا دون ظلم في نتيجة الثانوية العامة 2018.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حامد العازمي وزير التربية والتعليم الكويتي، أن 16 طالبًا مصريًا احتلوا مكانًا ضمن أوائل الثانوية العامة، مهنئًا الطلاب وأولياء الأمور على النجاح، وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق خصوصًا أثناء الحياة الجامعية، لتحقيق أسمى المراتب في المجتمع.

أعلنت مصادر رسمية، أن أوائل الثانوية العامة بلغ عددهم 43 طالبًا وطالبة، سيتم الإعلان عنهم اليوم الأربعاء، بينما تظهر النتيجة رسميًا صباح غداً الخميس بشكل رسمي، فتابعونا لحظة بلحظة من خلال هذا المقال، حيث ننشر مستجدات النتجة كلها فور إعلان كل جدد من قبل المسئولين.

ونشرت إحدى المواقع الإخبارية، نقلاً عن لسان مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق قواعد الرأفة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2018، فالطالب الراسب سيتم تحويله إلى دور ثاني، وبينما طلاب الدور الثاني سيتم تحويلهم إلى الدور الأول، خصوصًا أن الواةر هدفها الأول والأساسي هو مصلحة الطالب، بعد إتفاق الكثير من الأموال في هذه السنة الدراسية، فضلاً عن التعب والمجهود المبذول من جانب الطلاب جميعهم، وبذلك نشرنا مستجدات أوائل الثانوية العامة 2018.

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