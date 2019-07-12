برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد الحقيقي لإعلان نتيجة الثانوية العامة بمختلف الشعب العلمية والأدبية، وجاء هذا التصريح بعد انتهاء لجان الكنترول من عمليات المراجعة لجميع المواد والدرجات الخاصة بكل طالب، ومن خلال تصريح إعلانه اليوم السابع عن الإحصائيات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2019 مرتفعة عن العام السابق، وسوف يتم اعتماد النتيجة غدا من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، وبعد غدا الأحد الخميس 14/7/2019 سوف تعلن النتيجة لجميع الطلاب.

وسوف يتم إعلان النتيجة برقم جلوس الطالب المستخدم في امتحانات شهادة الثانوية العامة، وحسب الشعبة الأدبية والعلمية على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وتتقدم وزارة التربية والتعليم بالشكر لكل من ساهم في أنجاز أعمال الكنترول، من معلمين وعاملين في لجان الرصد، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم غدا السبت بعد اعتماد النتيجة، إجراء الاتصال بجميع الطلبة التي حصلت على أعلى الدرجات في مواد الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وتهنئتهم، وقد تم الإشارة أيضا إلى أن نتيجة الثانوية العامة سوف تصل إلى المدارس يوم الاثنين المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم جلوس الطالب

استغرقت وزارة التربية والتعليم وقتا قياسيا لم يتعدى عشر أيام في أعداد نتيجة الثانوية العامة، بمختلف الأقسام العلمي والأدبي.

موقع وزارة التربية والتعليم. موقع بوابة الثانوية العامة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 الدور الأول برقم الجلوس