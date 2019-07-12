أخر الأخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي جميع المحافظات

ينتظر جميع طلاب شهادة الثانوية العامة 2019 نتيجتهم بفارغ الصبر، حتى ترتاح قلبوهم بعد عناء دام لمدة عام كامل من الدراسة، وأيضا لمدة تقترب من شهر خلال امتحانات الدور الأول الثانوية العامة، بمختلف الفروع العلمية والأدبية، وتعمل وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من فترة الامتحانات، الاستعداد لعملية التصحيح لجميه أورق كراسات الإجابة، لجميع المواد الدراسية الخاصة بطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، ويتم إعداد لجنة متخصصة من مدرسين المواد ذو الكفاءة العالية في عمليات التصحيح، ويتم الانتقال بعد انتهاء من عملية التصحيح إلى عملية نقل الدرجات وتجميعها لكل مادة دراسية، حتى تتمكن الجنة المخصصة لرصد الدرجات نقلها بداخل الكشوف ليتم عملية الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لإعلان نتيجة طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2018/2019، الدور الأول بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضا موعد الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل، ومتى يتم إعلان نتيجة لجميع الطلاب عبر شبكة الأنترنت، ومتى سوف تتوافر النتيجة في المدارس التعلمية، وكيفية عملية الاستعلام عن النتيجة الذي سوف يتم اعتمادها غدا، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل ليتم تكريمهم ووضع أسماءهم وصورهم الشخصية على موقع الوزارة بنسب نجاحهم.

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

اخر الأخبار الواردة من وزارة التربية والتعليم بخصوص نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019، الدور الأول كالتالي.