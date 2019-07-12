رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور إعتمادها .. سجل بياناتك الآن

ساعات قليلة ويعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وهو ما زاد من حالة التوتر والقلق بين الطلاب والطالبات وأسرهم، انتظارًا للإعلان الرسمي عنها، وتزايدت عملية البحث عبر محرك “جوجل” عن المواقع التي ستقوم بنشر النتائج فور إعلانها.

ويتابع موقعكم ” نجوم مصرية ” ، مع طلاب وطالبات الثانوية العامة كل ما هو جديد حول النتائج، كما يمكنهم الحصول على الرابط الذي سيقوم بنشر النتيجة عبر هذا التقرير.

إمتحانات الثانوية العامة 2019: تعد الثانوية العامة أهم السنوات الدراسية طوال المرحلة التعليمية على الإطلاق،حيث تحدد على أساسها مستقبل الطالب والطالبة من حيث الكلية التي سيلتحقون بها، وكانت قد إنطلقت يوم السبت الموافق ٨- ٦- ٢٠١٩ الماضي وانتهت قبل أسبوع، وخاضها ما يزيد عن 650 ألف طالباً فروعها الثلاث الأدبي، والعلمي علوم والعلمي رياضيات. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019: بحسب المصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعتمد يوم غدًا السبت الموافق 13- 7- 2019، نتيجة إمتحانات الثانوية العامة والتي سيصاحبها إعلان نسبة النجاح العامة، وفي اليوم التالي الأحد الموافق 14- 7- 2019، سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل، بالإضافة إلى نشر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة. وأوضحت المصادر المطلعة، إنه يوم الاثنين المقبل الموافق 15- 7- 2019 سيتم إعلان النتيجة بكافة المدارس بمحافظات الجمهورية، وفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16- 7- 2019 سوف تفتح الوزارة باب التظلمات أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم،على أن تعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، خلال شهر أغسطس المقبل. رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 : بكل سهولة ويسر يستطيع جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الحصول على درجاتهم في الامتحانات برقم الجلوس الخاص بهم، وذلك من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي والتابع لوزارة التربية والتعليم وهناك خطوات يجب إتباعها أثناء القيام بالإستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2019 وهي كالتالي ” Advertisements 1- الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة 2019 . 2- إختيار الشعبة ( عملي -أدبي ) . 3- إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة . 4- الضغظ علي عرض النتيجة . وينوه موقع نجوم مصرية، علي الطلاب الراغبين في الحصول علي درجاتهم بالثانوية العامة، ترك الأسم ورقم الجلوس، في التعليقات أسفل المقال، وسوف نبلغكم بالنتيجة فور ظهورها علي الموقع الرسمي للثانوية العامة.

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