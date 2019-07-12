شاهد حقيقة حمل دينا الشربيني من عمرو دياب

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، انباء عن حمل الممثلة والمذيعة المصرية دينا الشربيني من الفنان عمرو دياب بعد ظهورها معه ببطن منتفخ.

وما أثار التكهنات في صورة دينا الشربيني وعمرو دياب أن الثنائي لم يعلنا حقيقة العلاقة بينهما حتى الآن، إذ لم يثبت زواجهما رسمياً إلا أن العديد من المقربين أكدوا زواجهما.

يذكر أن الظهور الاخير لدينا الشربيني وعمرو دياب عمرو دياب معاً كان في مدينة ماربيلا السياحية بإسبانيا، عندما سافر عمرو إلى هناك لإحياء حفل زفاف أحد أصدقائه واصطحب معه دينا الأمر الذي اثار علامات الاستفهام كذلك.

ودينا الشربيني، اسمها الحقيقي دينا محمد عبد الباري هي ممثلة ومذيعة مصرية تبلغ من العمر 34 عاما شاركت في العديد من الاعمال الفنية والمسلسلات.