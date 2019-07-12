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تراند اليوم : هيفا وهبي بأقصر ملابس في الساحل الشمالي! – صور

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Dina Hussein 0 تبليغ

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أحيت النجمة اللبنانية هيفا وهبى حفلاً ضخماً بمواصفات لايف عالمية وذلك في Iguana داخل بو ايلاند في الساحل الشمالي، والذي يعد الأول لها عقب تعافيها من وعكتها الصحية.

الحفل كان كامل العدد وتألقت وهبي على خشبة المسرح المقام داخل المكان بإطلالة مثيرة على طريقة بيونسية، وجينفر لوبيز مرتدية Jumpsuit قصير جداً، خطف أنظار الجميع وسط أجواء مبهرة من إضاءة وليزر لإيهاب فهيم وFireWorks أحمد جمال.

قدمت هيفاء وهبي عدداً من أغنياتها الشهيرة المميزة بالإضافة لأغنيات ألبومها الجديد (حوا)، منها (توتا)، (هفضل)، (واحشني)، (ست البنات)، (صباحوا ورد)، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

هيفا وهبي
هيفا في الساحل الشمالي
هيفا في أول حفل لها بعد المرض
هيفا وتامر عبد المنعم
الفنانة اللبنانية هيفا وهبي
هيفا وجامبسوت قصير
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