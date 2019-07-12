إعتماد الثانوية العامة غداً السبت / ومتابعة ظهورها إلكترونياً يوم الأحد

نتيجة الثانوية العامة 2019، من أهم النتائج التي يبحث عنها كل بيت لديه طالب أو طالبة باالشهادة الثانوية، حيث تمثل حجز الأساس في مستقبل الطالب وتحديد مستقبله الجامعي، فمنذ انتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات في أوائل يوليو، وعمليات بحث مستمرة حول أخبار النتيجة ونسب النجاح، والمؤشرات الأولية للتصحيح بكل مادة.

وكانت الإمتحانات تسير بدون شكوي إلا في بعض الجزئيات التي قامت الوزارة بتوزيع درجاتها لصالح الطلاب، وكانت الكنترولات تعمل على تصحيح المواد أول بأول، ورصد ومراجعة الدرجات لكل طالب، حتي يأخذ كل طالب حقة ولايضار أحد ظلم من تصحيح أو تجميع خطأ.

موعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

تم بالأمس الخميس الإنتهاء من التصحيح، ومنذ الأمس وحتي اليوم تعمل الكنترولات على المراجعة والتدقيق وتجهيز النتيجة، حيث تقرر إعتمادها غداً السبت وإعلان أسماء الأوائل، وذلك في مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لتوضيح كافة التفاصيل ونسب النجاح، التي تشير جميع المصادر بالوزارة عند إرتفاعها عن العام الماضي.

روابط إستخراج نتيجة الثانوية العامة 2019

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

سيتم الإعلان عن النتيجة بعد إعتمادها يوم السبت، بحيث تكون على المواقع الإلكترونية لإستخراجها يوم الأحد، ويتم توزيعها على المدارس الإثنين، حيث تم وضع النتيجة على سيديهات بمعرفة الكنترولات، وتسليمها للوزارة التي ستقوم بتنزيلها على المواقع المعتمدة لعرض النتيجة برقم جلوس الطالب.