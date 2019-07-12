تراند اليوم : هيفا وهبي مع محمد الوزيري بالشورت – فيديو

تعرّضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لوعكة صحية، ودخلت على إثرها إلى المستشفى وعانت من فيروس في الكبد، قبل أن تخرج وتعود إلى جمهورها الذي كان خائفًا عليها جدًا.

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بعد مرضها، عادت لإحياء حفلاتها الغنائية من جديد، وكان أولها في الساحل – الشمالي في القاهرة، وارتدت الشورت القصير.

وقبل صعودها على المسرح، ظهرت مع مدير أعمالها محمد الوزيري، وارتدت الجمبسوت الشورت استعدادًا لحفلها وللقاء جمهورها المصري.

صيف خيفا سيكون مليئًا بالحفلات خارج لبنان، وستشارك للمرة الأولى في مهرجان نوتبنبرغ للمرة الأولى فس 10 آب/أغسطس المقبل.