تراند اليوم : ممثلة المصرية رفضت خالد يوسف وتعمل سائقة تاكسي – فيديو

لم تشارك الممثلة المصرية مي حسن في مسلسلات رمضان 2019، لكنها تصدّرت المراتب الأولى بعدما التقط أحدهم فيديو لها تعمل كسائقة تاكسي بعيداً عن التمثيل.

وحين سألها الشخص لمَ تعمل بهذه المهنة، قالت إنها تريد أن تجني المال بعرق جبينها لتؤمن حياة أفضل لإبنها، ولتؤمن ثمن ثيابها والمكياج التي تطل فيهم في أي حفل أو مناسبة عامة.

وسألها اذا كانت سمعت بقضية خالد يوسف الأخيرة وبطلات أفلامه الإباحية، ولم لا تتخذ طريقاً أسهل لتصبح نجمة وتكسب الأموال بدلاً من سائقة تاكسي، فرفضت كلامه ومعه خالد يوسف، وقالت إنها تفضل أن تعمل بنفسها “والشغل مش عيب”

مي حسن رفضت أن تنام مع هذا، أو تقبل جزمة ذاك لتصبح ممثلة شهيرة في الوطن العربي أو صاحبة أموال وسلطة، وفضّلت اللقمة من عرق جبينها بكفاحها وتعبها دون أن تُطأطيء رقبتها إلا للرب لا غيره، وكان ارتبط إسمها بإسم الفنان المصري الكبير محمد منير وزواجهما السري، لكنهما نفيا الخبر وقالا إن أوراق الزواج التي انتشرت مزوّرة وليست صحيحة.

مي حسن شاركت في مسلسل (أزمة نسب) بطولة زينة، ريم البارودي ومحمود عبد الغني، كما شاركت في فيلم (أكس) بطولة ماهرعصام، جمال فؤاد، إيمان السيد، بدرية طلبة، مي حسن، حسن عيد، عبد الباسط حمودة وإخراج طوني نبيه.