الاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية 2019 بالاسم ورقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية moed.gov.sy...

الاستعلام على نتيجة البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب، اعتمدت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا لسنة 2019-2018 بنسب نجاح زادت عن الـ 59.72 % لطلاب شعبة العلمي، و 41.33% لطلبة شعبة الادبى وقد ظهرت تلك النتيجة بعد وقت طويل من الإنتظار قضاه الطلبة وأولياء الأممور سوياً، والان باتَ بامكان التلاميذ الاستعلام على النتيجة بواسطة بوابة نتائج الإمتحانات، لنتابع معكم الان خطوات سهلة للاستعلام على نتائج البكالوريا عن طريق نجوم مصرية.

نتائج البكالوريا السورية 2019

موجة من الترقب والقلق مسيطرة على طلبة البكالوريا السورية 2019 وهذا بعد أن إنتهت اختبارات البكالوريا السورية لسنة 2018-2019، في انتظار اعتماد الوزارة للنتائج من أجل تحقيق أحلامهم بالالتحاق الى الكليات والجامعات السورية والانتقال إلى الحياة الجامعية، حتّى اعتمدت منذ قليل وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا لكافة محافظات سورية فى لقاء صحفى عقدته وزارة التربية منذ وقت قصير لتكريم متفوقي المحافظات وتقديم الهمكافئات والهدايا لهم، ووصلت نسب النجاح الى 59.72 للقسم العلمى، و 41.33% القسم الادبى، وكشفت وزارة التربية السورية على جاهزية موقع الوزارة لإعلان نتائج الطلاب، حيث بإمكان جميع التلاميذ الان الإستعلام عن نتيجة البكالوريا الكترونيا، ونحن في نجوم مصرية ننشر لكم خطوات معرفة النتيجة لنسهل عليكم الأمر.

الاستفسار على نتيجة البكالوريا السورية 2019 برقم الاكتتاب

تصدرت محركات بحث جوجل فى سوريا عن موقع وزارة التربية السورية عقب الإعلان بشكل رسمي عن صدور نتائج البكالوريا لسنة 2018-2019 الأمر الذي جعل من الصعب الوصول الى موقع الوزارة، لكننا نوفر لكم الآن رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية :-

قم بالنقر على الرابط التالى “هنا“.

قم بالنقر على تبويب “نتائج امتحانات” الموجود أعلى الموقع.

ستظهر لكن صفحة جديدة تطلب الإسم ورقم الإكتتاب.

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قم بكتابة إسم الطالب أو الطالبة في المكان المخصص له.

قم بكتابة رقم الإكتتاب في المكان المخصص له.

قم بإختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة، وجميع محافظات معلنة هذه اللحظة.

وأخيرا قم بتحديد الشعبة التي تخص الطالب أو الطالبة المراد الإستعلام عن نتيجتهم “ادبى – علمى – تجارى – شرعى – صناعى”.

قم بالضغط على كلمة بحث توضح لك النتيجة فى غضون ثوانى، كما بإمكانك ترك الاسم ورقم الاكتتاب فى التعليقات أسفل ذلك المقال وسنوافيكم بالنتيجة فوراً، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.