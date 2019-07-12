نتيجة الثانوية العامة 2019.. ترقبوا نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس من موقع وزارة التربية...

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الدور الأول لعام 2019، حيث أنه قد انتهى المعلمين من تصحيح أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة في كل المواد الدراسية، وفي انتظار اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019، بعد رصد وتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب، كما أن وزير التربية والتعليم قد أصدر بيان بأنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الأول 2019، من خلال مؤتمر صحفي يقوم به وزير التعليم، كما قد انتهى المعلمين من تصحيح أوراق أمتحانات الطلاب لامتحانات الدور الثاني حيث أنه قد تم رصد وتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب وفي أنتظار ظهور نتيجة طلبة وطالبات الثانوية العامة الدور الأول 2019 ، فمن المقرر أن يتم الإعلان عنها صباح يوم الأحد بعد عقد مؤتمر صحفي يعلن من خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

كشفت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بان الوزارة سوف تعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 يوم غد السبت، وتعلم نتائج ونسب النجاح بشكل رسمي في مؤتمر صحفي مع صباح يوم الأحد.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019

كما أضافت المصادر بأنه من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم ظهر يوم السبت نتيجة الثانوية العامة 2019، وسنوضح لكم مواقع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة:

Advertisements

حيث قد انتهى المعلمين من تصحيح أوراق إجابات الطلاب وتم نقل ورق الإجابات إلى الكنترولات، كما انتهت مراجعة وتجميع ورصد نتيجة الثانوية العامة، وأن كل قطاعات التعليم على مستوى الجمهورية تقوم بطباعة الاستمارات المؤمنة لكي يتم تجميع النتائج ونشرها عبر موقع بوابة الثانوية العامة، كما أنه يتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة، وصرحت المصادر بأن عدد الطلاب الأوائل الدور الأول يمكن أن تتخطى 50 طالب وطالبة من شعبتي العلمي والأدبي سواء كان عملي علوم أو علمي رياضة.

جميع مواقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

سوف تظهر نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة حيث أن وزير لتربية والتعليم سوف يعتمد النتيجة الخاصة بطلاب الثانوية العامة، ونوضح لكم الآن جميع الروابط لمواقع إخبارية سوف تعلن عن نتيجة الثانوية العامة عند ظهورها، حيث أن الضغط على موقع واحد يؤدي إلى حالة بطء ووقوع الموقع، وتتثمل المواقع في الأتي:

موقع وزارة التربية والتعليم. موقع بوابة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

يقام في الوقت الحالي حالة من تكثف العمل داخل كنترولات الثانوية العامة، وبذل كل الجهود للانتهاء من أعمال رصد وتقدير درجات طلاب الثانوية العامة في امتحانات شهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن وزير التعليم يوم السبت في إعلان أسماء أوائل الطلاب والإعلان عن نسب نجاح الطلاب في كل الشعب العملية والأدبية.