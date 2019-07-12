ماذا قالت أصالة للجمهور السعودي في حفلها الغنائي ؟

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، أمس الخميس، حفلا غنائيا كبيرا في مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة في المملكة العربية السعودية ضمن الفعاليات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن حفلات صيف الباحة 2019.

وأبدت أصالة سعادتها بالجمهور السعودي الذي تفاعل معها وهي تتألق بتقديم أغنياتها التي اعتاد عليها الجمهور خلال مشوارها الفني الحافل، مخاطبة جمهورها بالقول: "أشكر أخي الكبير وصديقي سالم الهندي لأنه يتيح لي ملاقاة جمهوري بالسعودية وبجميع أنحاء العالم، وأنا دائما ما أشعر أن روحي سعودية”

وقبل أن تختتم الحفل حرصت على توجيه كلمة لجمهور الباحة الذي تلتقيه للمرة الأولى بمسرح القرية التراثية قالت فيها: “أنا حقًا سعيدة بوجودي وسط هذا الجمهور وفي هذا الجو الساحر.. ونعتذر أنا وصديقي الموسيقار هاني فرحان لأننا لم نتمكن إلا أن نقوم بالبروفة لمرة واحدة نظرًا لضيق الوقت، لكننا سنعوضها المرات المقبلة.

وحرصت أصالة خلال الحفل الذي وقفت على مسرحه للمرة الأولى أن تغني باقة من أروع أغنياتها، منها: “بنت أكابر، يا أخي اسأل، العمر كله، كان يهمني، سواها قلبي، ويا حبيبة”، وتفاعل معها الجمهور الحاضر بكل فئاته العمرية بشكل كبير مستمتعًا بالوصلة الطربية الأولى لحفل اليوم.

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وشاركت أصالة جمهورها صورة قبل أيام، على حسابها الرسمي بموقع “إنستقرام”، كشفت في تعليقها عليها عن موعد ومكان الحفل الذي تحييه في الباحة، بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: “كلكم بتعرفوا شغفي بالطّبيعة، فتخيّلوا رح غنّي بحضنها، بمكان بيشبه الخيال، سحرتني صوره ومشتاقه شوفه، بكلّ السّعادة والفرح رح ألتقيكم بإذن الله في الباحة بالسعوديّة الحبيبة يوم الخميس ١١ يوليو في مسرح القرية التراثية”.

وأحيت الفنانة أصالة قبل أيام حفلا أخر في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، كما أحيت حفلا آخر قبل شهر في مدينة الدمام السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفق"روتانا"