صحة خبر وفاة يوسف شريف رزق الله المؤرخ السينمائي المصري

كشفت مصادر إعلامية عربية، صباح يوم الجمعة، عن حقيقة خبر وفاة يوسف شريف رزق الله الناقد والمؤرخ السينمائي المصري المشهور، بعد حياة حافلة بالإنجازات والنجاحات على الصعيد الشخصي والمهني.

وأكدت المصادر أن خبر وفاة يوسف شريف رزق الله صحيح، موضحة أنه رحل عن عمر بلغ 77 سنة بعدما كان أحد أعلام نقاط السينما في مصر والوطن العربي بشكل عام.

وشغل يوسف شريف رزق الله منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، في حين عمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، قبل أن يصير رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب .

كما نال يوسف رزق الله وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، فيما نجح من خلال عمله وبرامجه المختلفة في التعريف بفن السينما، ومدارسه المختلفة.

وتولى يوسف شريف أيضا منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، إلى أن أعد برنامج "أوسكار" عبر التلفزيون المصري الرسمي.