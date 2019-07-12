خبر وفاة نسرين طافش يشعل مواقع التواصل (شاهد)

تفاعل آلاف النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر - فيسبوك - انستقرام" اليوم الجمعة، مع ما يتم ترويجه من قبل بعض الصفحات، حول خبر وفاة نسرين طافش الفنانة السورية الشابة؛ جراء حادث سير تعرضت له في أحد أحياء العاصمة دمشق.

وكتب الناشط في موقع (تويتر) محمد القنصل تغريدة جاء فيها : "وفاه الممثله السوريه نسرين طافش"، فيما تساءلت الناشطة هدايات عبر ذات المنصة حول حقيقة خبر وفاة الفنانة نسرين طافش من عدمه. دون أي رد أو توضيح من مصدر رسمي حتى لحظة نشر هذا النص.

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وفي سياقٍ متصل، غردت الناشطة عنود محمد عبر حسابها قائلة : "خبر وفاة الفنانة نسرين طافش اشاعة لا صحة لها"، فيما نشرت صفحة تدعى "عقال الكرك" بموقع "فيسبوك"، : "وفاة الفنانة السورية نسرين طافش بحادث نقلاً عن صفحة دمشق اليوم".

كما دون الشاب الخليجي محمد أبو عويضة الجروان عبر فيسبوك : "وفاة الفنانة السورية نسرين طافش بحادث نقلاً عن صفحة دمشق اليوم.. ياخساره عليك كل مانحط عينا على وحده تموت الله يرحمها مات الجمال عقبها".

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وبالعودة إلى مصدر هذا الخبر، فقد تبين أنه من صفحة تسمى "دمشق اليوم" حيث أوردت خبرا عاجلا جاء في تفاصيله : "وفاة الفنانة السورية نسرين طافش بحادث سير اليوم".

نسرين طافش هي ممثلة سورية شابة لم تتجاوز 38 عاما، والدتها جزائرية الأصل في حين والدتها من أصول فلسطينية، وهي تعيش في سوريا ونشأت هناك وبدأت حياتها الفنية قبل حوالي 17 عاما، ولها العديد من الأعمال والمسلسلات المميزة، أبرزها "صبايا" بأجزائه.