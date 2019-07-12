حقيقة خبر وفاة الفنانة نسرين طافش بحادث سير - شاهد

تداول ناشطون ومواقع إعلامية غير رسمية، اليوم الجمعة، خبر وفاة الفنانة نسرين طافش؛ جراء تعرضها لحادث سير مؤسف في العاصمة السورية دمشق الليلة المنصرمة.

وضجت المنصات الاجتماعية، بخبر وفاة نسرين طافش، إذ تساءل العشرات حول حقيقة ما يجري تداوله حول حالتها الصحية، إذ أكد البعض خبر وفاتها فيما نفى آخرون ذلك، مشيرين إلى أنها لا تزال أنباء غير دقيقة ولم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي لغاية الآن.

وكتبت الناشطة عنود محمد : "خبر وفاة الفنانة نسرين طافش اشاعة لا صحة لها"، في الناشط محمد القنصل أن الفنانة السورية المعروفة توفيت بالفعل نتيجة تعرضها لحادث سير.

اقرأ/ي أيضًا: خبر وفاة نسرين طافش يشعل مواقع التواصل (شاهد)

ورجحت مصادر مُطلعة، أن تكون كل الأنباء التي تتحدث عن وفاة نسرين طافش الفنانة السورية الشهيرة بعد تعرضها لحادث سير "غير دقيقة".

Advertisements

ونشرت الفنانة ذاتها تغريدة الليلة عبر (تويتر) باركت من خلالها للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، وكتبت مرفقة صورة للاعبي منتخب الجزائر : "الف مبروك تأهل المنتخب الجزائري الى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية". علما أن المنتخب التونسي لحقه في ركب المتأهلين إلى الدور ذاته من المسابقة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش نشرت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان (الحلوة) باللهجة المصرية، فيما حظيت بآلاف المشاهدات عبر حساباتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب وانستقرام".

يشار إلى أن أن نسرين طافش هي ممثلة ومغنية سورية، ولدت في مدينة حلب السورية يوم الخامس عشر من فبراير 1982، وتبلغ من العمر حاليا 37 عاما، ووالدها أصوله فلسطينية من مدينة صفد المحتلة، فيما والدتها جزائرية وهي تخمل الجنسية السورية.