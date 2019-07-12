جدول الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2019 المعدل|| تفاصيل امتحان أولى ثانوي الفرصة الثانية...

أعلنت وزارة التعليم عن عرض جدول الصف الأول الثانوي الدور الثاني المعدل للعام الدراسي الثاني، الجدول الخاص بطلاب الفرصة الثانية لأولى ثانوي، وهو جدول الدور الثاني للطلاب الذين رسبوا في بعض المواد أو الذين يريدون تحسين درجات أي مادة لهم، حيث أنه وفق الجدول المرفق في نهاية المقال فسوف تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 21 يوليو الحالي، وقد تم تعديل الجدول المقدم بناء على رغبات أولياء الأمور حتى يتمكنوا أولادهم من تحصيل المواد الدراسية.

جدول الصف الأول الثانوي الدور الثاني المعدل

قررت وزارة التعليم انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني في يوم 21 يوليو الحالي، وسيكون كما هو معتاد اداء امتحان مادة اللغة العربية اولا، ثم تتوالى بعد ذلك أداء باقي الامتحانات، حيث أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي يوم 4 اغسطس، وبعد انتهاء اداء امتحان كل مادة سوف تتم عمليات تصحيح الامتحانات حتى يتم الإعلان عن النتيجة بشكل سريع.

معلومات هامة عن امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي

يعتبر امتحان الدور الثاني للطلاب امتحان تعويضي حتى يتمكن الطالب من اللحاق بباقي زملاءه في الصف الثاني الثانوي، كما اكد وزير التعليم بأن نظام التعليم الجديد الإلكتروني أو نظام التابليت مستمر، وان منظومة التعليم الإلكتروني نجحت بالفعل مع طلاب الصف الأول الثانوي، حيث أن امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوي يكون كالأتي:

سوف يتم انعقاد الامتحان بشكل ورقي.

كما أن سوف يكون الامتحان فيما تمت دراسته فقط خلال الفصل الدراسي الثاني.

المواد الدراسية التي يقوم الطالب بالامتحان فيها الطالب وغير مضافة للمجموع تعلن نتيجتها بالمدارس فقط وليس إلكترونيا.

ملامح الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي