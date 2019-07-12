نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس وموعد ظهور النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2019 هي ما بدأ جميع طلاب الثانوية وأولياء أمورهم بالبحث عنه خلال السااعات الماضية مع اقتراب ظهور النتائج بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة، فبعد أن انتهى طلاب الثانوية العامة في مصر من أداء اختبارات الدور الأول قبل أيام قليلة، بدأ الطلاب وذويهم في انتظار ظهور نتائج الثانوية العامة 2019 والتي ستحدد بشكل كبير الكليات والمعاهد التي سيدرس فيها الطلاب، حيث سيبدأ التنسيق، ومن ثم ستظهرالنتيجة.

كنترولات الثانوية العامة المنتشرة في عدد من محافظات مصر لاتزال إلى الآن تواصل أعمالها في عمليات تصحيح ومراجعة ورصد درجات أوراق إجابات الطلاب، فبحسب بعض المصادر فإنه قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات بعض المواد.

طلاب الثانوية العامة انتهوا يوم الثالث يوليو الجاري من أداء اختبارات الدور الأول من الشهادة الثانوية العامة، وهم حالياً في انتظار ظهور النتائج، من أجل التسجيل في التنسيق الإلكتروني، ومن ثم الالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغب الطلاب في الدراسة بها، خلال الفترة القادمة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن المقرر أن يتم ظهور نتائج الثانوية العامة 2019 يوم الأحد القادم، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية نشرتها عدد من الصحف الالكترونية في مصر بأن نتيجة الثانوية العامة 2019 ستكون جاهزة للاعتماد يوم السبت الموافق الثالث عشر من يوليو، وسيتم الاعلان عنها من خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة يوم الأحد الموافق الرابع عشر من يوليو، على أن تكون النتيجة متاحة إلكترونياً للطلاب من خلال المواقع، كما أن النتيجة ستكون جاهزة في المدراس يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من يوليو الجاري.

موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

ويمكن لطلبة وطلابات الثانوية العامة 2019 الدور الأول معرفة نتائجهم فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت من خلال زيارة www.moe.gov.egوالذي ستكون نتيجة الثانوية العامة متاحة من خلاله فور ظهورها، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بالاعلان عن النتائج ونسب النجاح من خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم، ويهنئ فيه أوائل الثانوية العامة.