نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 (علمي/أدبي) بوابة الثانوية العامة

في ظل الترقب الكبير لنشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 أو نتيجة الثانوية العامة 2019 من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، فقد قمنا عبر موقع نجوم مصرية بتوفير أخر الأخبار حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الفترة الأولى للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث تم الكشف من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اعتماد نتيجة الثانوي العام من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقاً للموعد الذي تم الكشف عنه لاعتماد النتيجة، فمن المقرر اعتماد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة 2019 وفقاً للموعد المذكور بالتالي:

موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 رسمياً: يوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019م.

موعد ظهور ونشر نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة المخصص للنتائج: يوم الأحد الموافق لتاريخ 14 يوليو 2019.

وسوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 ومن ثم عقد مؤتمراً صحفياً لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة من حيث بيان أسماء الطلاب الأوائل بالقسم الأدبي والقسم العلمي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، والكشف عن نسبة النجاح المئوية لطلاب وطالبات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وأعداد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء الاختبارات للعام الدراسي الحالي، وغيرهم من الأمور الأخرى، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة الثانوية العامة الرسمي، ورابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

تعتبر مرحلة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي” من أهم المراحل التعليمية التي تمر على الطالب والطالبة، حيث يتم دخول الطالب/الطالبة للكلية أو الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها بناءً على نتيجة الثانوية العامة التي حصل عليها في اختبارات الثانوية العامة، وفي سبيل تحقيق أمنية الطالب في الالتحاق بالكلية التي يريد الالتحاق بها والانضمام إليها، يقوم الطالب ببذل أقصى مجهود يمكن بذله والاجتهاد والمذاكرة من أجل تحقيق رغبته أو أمنيته التي يسعى إليها.

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وبعد أن تم الانتهاء من فترة اختبارات الثانوية العامة، فتأتي مرحلة انتظار نتيجة الجهد المبذول على مدار عام دراسي كامل، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الآن اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 أو نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 الفترة الأولى أو الدور الأول على الموقع المخصص للنتائج من قبل الوزارة، وذلك للاطمئنان ومعرفة النتيجة الحاصل عليها الطالب، ويمكنكم دخول المواقع الآتية (بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg– موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg) باتباع الروابط الرسمية المرفقة.

أما عن بداية الاختبارات ونهايتها وأعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات الثانوية العامة الفترة الأولى للعام الدراسي الجاري، فقد بدأت اختبارات المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيه 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة (الشعبة العامة)، وقد أدى الاختبارات ما يقرب من 669 ألف طالباً وطالبةً على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وقد انتهت اختبارات الصف الثالث الثانوي العام بتاريخ 3 يوليو 2019م، وسوف نوافيكم بأخر المستجدات حول موعد ظهور ونشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.