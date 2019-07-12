رابط بوابة الثانوية العامة 2019 لاستعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الفترة الأولى

ننشر رابط بوابة الثانوية العامة 2019 الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2019م فور نشرها وإطلاقها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب والطالبات إعلان الوزارة عن موعد ظهور نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة 2019م في جو يسوده القلق والتوتر، ويرجع ذلك لأهمية هذه المرحلة التعليمية بالنسبة لكافة الطلاب والطالبات، حيث يتم تحديد الكلية أو الجامعة التي سيلتحق بها الطالب بناءً على نتيجته في الشهادة الثانوية العامة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، ورابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بالإضافة إلى توفير أخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 فور التصريح بها رسمياً من جانب الوزارة، ويجب العلم أن القسم الأول من المقال يخص شهادة الثانوية العامة والقسم الثاني للصف الأول الثانوي.

رابط بوابة الثانوية العامة 2019 لاستعلام نتيجة الثانوية العامة

يتم البحث في الوقت الحالي من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الفترة الأولى من العام الدراسي الحالي 2018-2019م، وطريقة استخراج نتائج طلاب الثانوية العامة ورابط الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد أن انتهت اختبارات الثانوية العامة بتاريخ 3 يوليو 2019م، حيث كانت مادة الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية” الخاصة بشعبة الرياضيات هي المادة الأخيرة للامتحانات لهذا العام الدراسي.

أما عن بداية اختبارات شهادة الثانوية العامة 2019، فقد بدأت اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيه 2019 بمادتي (اللغة العربية، التربية الدينية) الشعبة العامة، وقد بلغ عدد الطلاب المؤدين لاختبارات الثانوية العامة اليوم الأول 615348 طالباً وطالبةً تم توزيعهم على 1817 لجنة اختبارية على مستوى المحافظات بجمهورية مصر العربية، ومن يرغب في دخول بوابة الثانوية العامة أو دخول موقع وزارة التربية والتعليم يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الثانوية العامة 2019 والرابط الرسمي الأخر من خلال التالي (بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg– موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg).

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أو استخراج نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من خلال الموقع المخصص للنتائج من قبل الوزارة، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب والطالبات إعلان وزارة التربية والتعليم الرسمي عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني النظام الحديث “التابلت” وهم على أحر من الجمر وينتابهم الخوف والقلق، وذلك نظراً لأن هذا العام الدراسي هو العام الأول لتطبيق نظام الامتحانات الإلكتروني الجديد، وإلى جانب أداء الاختبارات النهائية عن طريق التابلت في معظم مدارس الجمهورية.

فهناك بعض المدارس التي قامت بأداء الاختبارات الورقية للطلاب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة الثانوية العامة 2019 للنتائج، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لأخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، كي نوافيكم به حال نشره رسمياً من جانب الوزارة، وذلك لمعرفتنا ودرايتنا الكاملة حول ما يمر به الطلاب والطالبات في الوقت الحالي من ضغط عصبي نظراً لتأخير الإعلان عن نتيجة الأول الثانوي 2019.

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رابط استعلام نتيجة أولى ثانوي

يتم البحث في الوقت الحالي من جانب كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية عن الطريقة التي سيتم بها استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي عليه ومن ثم إتاحة إطلاع كل طالب وطالبة على النتيجة الخاصة بهم، لذلك قمنا بتوفير رابط الدخول إلى بوابة الثانوية العامة الإلكترونية التابعة لـ مركز معلومات وزارة التربية والتعليم “الخدمات الإلكترونية”.

ولم يقتصر الأمر فقط على توفير رابط بوابة الثانوية العامة 2019 الرسمي، وإنما قمنا بتوفير رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى رابط منصة lms لنتائج الامتحانات “بنك المعرفة المصري”، كل ذلك من أجل التيسير على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي عند الحصول على نتيجة الترم الثاني “الدور الأول”، وتقدم بوابة الثانوية الإلكترونية خدماتها لمنسوبي العملية التعليمية بمرحلة الثانوية العامة سواء كان الطالب/الطالبة والمعلم/المعلمة، ومن يرغب في الاستعلام عن النتيجة يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (g10.emis.gov.eg) الرسمي برقم الكود والرقم القومي.

ملاحظة: يجب العلم بأن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، تم إطلاقها من خلال مؤتمراً صحفياً عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم أيضاً من خلاله بيان كيفية استخراج نتيجة أولى ثانوي 2019 والموقع الإلكتروني التعليمي المختص بعرض نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي، ومن يرغب في دخول بوابة الثانوية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الثانوية العامة 2019 المرفق.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

تم الكشف من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إطلاق نتيجة الثانوية العامة 2019 الفترة الأولى للعام الدراسي 2018-2019م، حيث من المقرر وفقاً لما تم الكشف عنه أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 غداً السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019 من قبل السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وسوف يتم نشر نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لنتائج الطلاب في اليوم التالي لاعتمادها (الأحد 14 يوليو 2019م) بمشيئة الله تعالى.

وسيتم نشر أخر المستجدات حول رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ويمكنكم ترك تعليقاً يتضمن الاستفسار المراد تركه ليتم الإجابة عنه من خلال موقعنا بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في دخول موقع الثانوية العامة الإلكتروني يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الثانوية العامة 2019 الرسمي المرفق.