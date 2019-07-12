“قيد المراجعة” نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول |رابط موقع وزارة التربية العراقية...

تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 خلال أسبوع واحد، حيث صرحت اليوم الثلاثاء أن موعد الانتهاء من أعمال التصحيح بكافة المديريات خلال أسبوع واحد لا أكثر من ذلك، وسيكون تحديد الموعد متعلق بسرعة التدقيق وإنجازها، وسيتم تعليقها خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية لعموم المحافظات.

نوفر لكم روابط معرفة نتائج السادس الإعدادي للدور الأول 2019 من خلال وزارة التربية العراقية، موقع السومرية نيوز، وموقع ناجح النجاح، وهناك شبكة أخبار الناصرية التي تهتم بأخبار ونقل نتائج تربية ذي قار، وسيتم متابعتكم بكافة النتائج فور رفعها بالتدريج من الكرخ، الرصافة، الأنبار، ديالي، بابل، البصرة، النجف، المثني، كربلاء، كركوك.

تستمر أعمال التصحيح في كافة المديريات والمحافظات العراقية منذ الأسبوع الأول لانطلاق الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي، لتجهز الوزارة تلك النتائج الهامة والفاصلة لجميع الطلاب في المرحلة الإعدادية وتقوم بأعمال التدقيق ليحصل كل طالب على حقه في تلك العلامات بشكل عادل.

نتائج السادس الإعدادي 2019

تبدأ نتائج السادس للامتحانات الوزارية المنتهية بالعراق في الصدور خلال الثلث الأخير من شهر حزيران، حيث أعلنت وزارة التربية في خبرها العاجل اليوم عن اقتراب موعد ظهور نتائج السنة الثالثة المتوسط بكافة المديريات التعليمية، وسوف تذاع عبر قناة السومرية نيوز ونقلها من خلال موقع ناجح الإلكتروني فور اعتمادها من قبل وزير التربية، الدكتور محمد إقبال الصيدلي، لتعم الفرحة بين الأسر لاستقبال النتائج المرتقبة.

ولقد جلس 450 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات السادس الإعدادي، وتوزيعهم على 4 آلاف مركز امتحاني، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي، واستمرت حتى مطلع شهر يونيو، واستعدت الوزارة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية لإتمام امتحانات السنة المتوسطة، وتوفير الرعاية الكاملة والحماية للطلاب خلال أداء الامتحانات.

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تستعد وزارة التربية العراقية لنشر نتائج السادس 2018 خلال الأسبوع الحالي، حيث يتم صدور نتائج مديريات الكرخ1، الكرخ2، الكرخ3، كربلاء، كركوك، الأنبار، صلاح الدين، بابل، الموصل، المثني، ويتم رفع لكم الرابط فور اعتمادها.

موقع وزارة التربية العراقية

يستعلم جميع الطلاب عن نتائج السادس إعدادي للدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، التي تجهز كافة الملفات الخاصة بالمحافظات العراقية لنشرها فور انتهاء معامل التصحيح من المراجعة ووضع علامات الطلاب بالامتحان الوزاري، وننشر لكم رابط رسمي للاستعلام عنها.

نتائج الدور الثاني 2018 بالعراق

نحن بصدد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2018 للدور الثاني في الساعات المقبلة، حيث أوشكت وزارة التربية العراقية من رصد علامات الطلاب لإعلانها بصورة رسمية خلال ساعات قليلة للغاية، كما يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط لجميع المحافظات العراقية، تابعونا للتعرف على الرابط.

لا زالنا نترقب لكم ظهور نتائج الدور الثاني لطلاب الصف السادس الإعدادي، وسيتم توفير الروابط فور نشرها من قبل وزارة التربية العراقية.