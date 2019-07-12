معرفة نتائج التاسع في سوريا 2018 “بعد ساعات” موقع وزارة التربية السورية...

يتطلع طلاب شهادة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الصف التاسع من خلال البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية السورية، والتي سوف تصدر بعد اعتمادها من الوزير عماد موفق العزب، وزير التربية والتعليم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعلن فيه نسبة النجاح بالإعدادية الشرعية والنسوية والتعليم الأساسي، وعلى وجه السرعة تقوم الوزارة برفع النتائج لجميع الطلاب حسب الاسم والمحافظة ورقم الاكتتاب لسهولة الوصول إليها.

تقترب الساعات التي تعلن إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2019 من خلال موقعها الرسمي، وياتي ذلك منذ صدور نتائج البكالوريا يوم الأربعاء الماضي، لتنتهي جميع أعمال التدقيق والرصد لنشرها فور عقد مؤتمر صحفي لصدورها في جميع المحافظات السورية.

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا

تعلن وزارة التربية السورية عن موعد صدور نتائج الصف التاسع مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم نشر لكم الميعاد الرسمي، حتى يترقب الطلاب الإعلان عنها مع روابط للحصول عليها فورا بعد اعتمادها، وتعمل التربية على التصحيح منذ انتهاء اختبارات الطلاب، حيث تقدم 277 ألف و480 طالب وطالبة لأداء امتحانات شهادة التعليم الأساسي، وتم توزيعهم على ألفين مركز امتحاني على جميع المدن السورية، وشارك الدكتور هزوان الوز في جولة تفقدية على الطلاب للاطمئنان على سير الامتحانات، والتي انطلقت في 13 مايو/أيار الماضي.

تنتهي مديريات التربية والتعليم من أعمال المراجعة التي بدأت بها منذ أيام خلال هذا الأسبوع الحالي، لتبدأ بعدها رصد درجات الطلاب في كشوف إلكترونية، ليتم رفعها بمجرد الانتهاء منها، ليكون إعلان نتائج التاسع في سوريا ما بين السبت والأحد المقبل كأقصى تقدير لها، وسوف يتعرف جميع الطلاب بالمحافظات السورية في وقت واحد على نتائج التعليم الأساسي من دمشق، حلب، حماة، درعا، الحسكة، اللاذقية، ريف دمشق، حمص، أدلب، دير الزور، طرطوس، وحتى القنيطرة.

لقد جاءت اللحظة التي ينتظرها الطلاب وتحديد موعد الإعلان عن نتائج التاسع دورة 2019، والتي حددتها وزارة التربية السورية اليوم لتؤكد صدورها الاثنين الموافق 11/6/2018، وذلك مع دقات الساعة الثانية عشر ظهرا عبر موقعها الرسمي.

قامت وزارة التربية السورية بتفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج التاسع 2019، وذلك باختيار أيقونة رقم الاكتتاب أو المحافظة، ثم يظهر الطالب النتيجة للحصول عليها بكل سهولة الآن.

موقع وزارة التربية السورية

تلك البوابة الإلكترونية الرسمية التي يتعرف بها الطلاب على خدمة معرفة نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي فور صدورها رسميا، حيث يتم تفعيل صفحة الاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب أو حسب اسم الطالب، بالإضافة حسب اسم الأم، وكذلك المحافظة التي يعيش بها تلميذ الصف التاسع الإعدادي، ودورنا البناء هو إتاحة لكم هذا الرابط لمتابعة وترقب الإعلان عن النتائج الامتحانية لجميع الطلاب.

صدرت منذ ساعات نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2019، وحصل أغلب الطلاب على علامات الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية السورية، وذلك حسب رقم الاكتتاب بجميع المحافظات السورية.

توفر وزارة التربية والتعليم السورية نتائج امتحانات شهادة التاسع والإعدادية الشرعية بها خلال نصف ساعة، وذلك مع بدء مؤتمر الوزارة لصدور نتائج التعليم الأساسي في سوريا لسنة 2018، ولديكم روابط الاستعلام لأجل الحصول على نتيجة امتحان الدورة الأولى برقم الاكتتاب والاسم.

نستقبل أسئلة الطلاب حول معرفة النتائج فور ظهورها من خلال وضع تعليق خاص باسم الطالب ورقم الاكتتاب، لنتابع لكم إدراجها لكم فور إتاحة النتيجة لدينا، وسيقوم فريق العمل بالرد على استفساراتكم، بالتوفيق لكم جميعاً.

لم تصدر وزارة التربية السورية موعد لإعلان نتائج التاسع 2019 حتى نهاية الأسبوع الجاري، ولكن متوقع بشدة أن يكون موعد صدورها 15 من يونيو الجاري أو قبل ذلك الموعد، سوف نوافيكم بكل جديد حول أخبار ظهورها رسمياً.

يترقب الطلاب تحديد موعد لصدور نتائج التاسع في سوريا لعام 2019، والتي غالبا ما تكون خلال الأسبوع المقبل، ونتابع لكم أخبار وزارة التربية السورية فور إعلانها الموعد النهائي والأكيد لاعتماد نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والنسوية.

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تنتهي اليوم وزارة التربية السورية من إتمام إعلان نتائج التاسع 2019 بدورتها الأولى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تبثه القنوات الفضائية، حيث انتظره الطلاب منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي وكذلك سيتم صدور نتائج الإعدادية الشرعية.

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نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة 2019

ننتظر الأخبار النهائية والمؤكدة من قبل وزارة التربية السورية حول تحديد موعد اعتماد ثم صدور نتائج التاسع للتعليم الأساسي في سوريا لدورة 2019، حيث تفصلنا أيام قليلة ويتم إعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل، ترقبوا معنا ميعاد صدورها لكم.

تنتهي وزارة التربية السورية خلال الأيام المقبلة من تصحيح نتائج طلاب الصف التاسع 2019، وسوف يستلم كل طالب علامات العام الدراسي، وذلك فور اعتمادها من الدكتور هزوان الوز، ليتم نشر لكم روابط استعلام عملي أدبي ونسوي وشرعي في الحال.

لم يتم صدور أخبار تفيد بصدور نتائج التاسع في سوريا 2019 حتى تلك اللحظة صباح اليوم السبت، وهو الموعد المترقب من الطلاب ليتعرفوا على نتائج التعليم الأساسي، ولكن سيتم الكشف عن الموعد خلال ساعات قليلة، من أجل انتظارها والحصول عليها فورا.

سوف نفيدكم بالقريب العاجل عن موعد إعلان نتائج الصف التاسع لدورة 2019 بسوريا، حيث بدأ العد التنازلي للإعلان عنها بمجرد انتهاء عمليات الرصد المتبقية أمام وزارة التربية السورية لتصدر خلال ساعات قليلة، وذلك عبر المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور هزوان الوز لإعلان نتائج التعليم الأساسي.

متابعة صدور نتائج التاسع لحظة بلحظة

تعطل الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية صباح اليوم الأحد، وهذا ينذر باقتراب الساعات التي تعلن صدور نتائج التاسع 2019 لجميع الطلاب بالمرحلة النهائية من التعليم الأساسي، والتي تعلنها الوزارة في لقاء صحفي ينقله الإعلام السوري والقناة التربوية ليتابع كل طالب ساعة صدورها.

يتوقع الطلاب أن تصدر نتائج الصف التاسع 2019 في سوريا ظهر اليوم، ولكن سيتم تحديد ذلك بعد أن تصدر رسميا من الدكتور هزوان الوز، الذي يعلن نسب النجاح في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لجميع الطلاب السوريين، ونرصد لكم التفاصيل بعد قليل تابعونا.

لا زالنا نترقب لكم صدور نتائج التاسع 2019 ولكنها سيتم تأجيلها إلى الغد لإعلانها لجميع الطلاب، حيث أكدت أخبار تفيد بظهورها يوم الاثنين، وسوف نترقب لكم تفاصيل اعتمادها ونشرها عبر موقع وزارة التربية السورية، وذلك حسب رقم الاكتتاب والمحافظة فقط لا غير.

يتعرف الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني moed.gov.sy وهو الرابط المعتمد لوزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع دورة 2018، حيث هناك آلاف الطلاب خلف شاشات جوالاتهم في انتظار إفراج موقع الوزارة عن النتائج النهائية للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بكل حيرة وقلق.

ما زالنا في انتظار صدور نتائج التاسع لعام 2019، ويبقى من الزمن أقل من ساعتين لظهورها لجميع الطلاب بشكل رسمي من موقع وزارة التربية السورية الإلكترونية، حيث نظل على متابعة لحين الكشف عنها بالدرجات والنسب المئوية لجميع الطلاب بالمحافظات السورية ظهر اليوم، فقط تابع بعد قليل، بالتوفيق للجميع.