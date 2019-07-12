“متابعة” نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم tawjihi.jo ايديويف “الدورة...

استعد الطلاب لاستقبال نتائج التوجيهي 2019 خلال ساعات قليلة ليتم نشر الفرح في كل منزل عقب اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم، ليتعرف الطلاب على معدلات النجاح والكشف عن النسبة المئوية وكذلك أوائل الطلاب في التوجيهي للدورة الشتوية بالأردن رسمياً خلال مؤتمر الوزير.

يتعرف طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة بالأردن على نتائج التوجيهي 2019 فور انتهاء جميع أعمال التصحيح والتدقيق لأوراق الطلاب منذ بداية الامتحانات، لتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ثم تبدأ في نشرها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم

يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2018 حسب اسم الطالب في غصون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم لنشرها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني إيديويف للاستعلام عنها برقم الجلوس، وسيتم إعلان نسبة النجاح للتوجيهي بتلك الدورة الشتوية، بعد انتهاء تصحيح دفاتر طلبة وطالبات الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ولقد تقدم لامتحانات الثانوية العامة الدورة الصيفية 2017/2018 175 ألف و947 مشترك ومشتركة في الفروع الأكاديمية والمهنية، وبلغ عدد الطلاب النظامين 89ألف و968 طالب وطالبة، 85 ألف مشترك ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة.

للتعرف على نتائج التوجيهي 2019 اضغط هنا



أوائل طلاب نتائج شهادة الثانوية العامة الدورة الصيفية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج التوجيهي ويمكن للجميع التعرف برقم الجلوس على درجاته، كما ننشر لكم الآن قائمة الأوائل المتفوقين على المملكة الأردنية الهاشمية في امتحان شهادة الثانوية العامة، ونقدم لهم المباركة لهم وذويهم على هذا النجاح العظيم.

بذلك نكون قد قدمنا لكم وقائع الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 والتي ملئت البيوت بالفرحة وانتشرت الأفراح في الشوارع مع صدور نتيجة شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة الصيفية.

ولقد أعلنت وحدة القبول الموحد بالأردن بدء تلقى طلبات الالتحاق الجامعي بعد ثلاث أيام من إعلان نتائج التوجيهي 2018 الدورة الصيفية على مستوى الأردن، والتي نتوقع لها نهاية الأسبوع أو مطلع المقبل كأقصى تقدير لها.

من المقرر أن يعقد الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج التوجيهي 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة لإتمام مرحلة الثانوية العامة.

توفرت نتائج التوجيهي بالأردن 2018 عبر موقعها الإلكتروني لنتائج امتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الصيفية، وذلك بعد إتمام الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي ألقى فيه السيد الوزير كلمته، وتقدم بالتهنئة للطلاب الناجحين في التوجيهي الأردني.

الساعة التي تصدر فيها نتائج التوجيهي بالأردن

نحدد لكم موعد إعلان نتائج التوجيهي الدورة الصيفية بالأردن، حيث ذكرت مصادر بإعلانها في الوقت من الساعة 4 فجراً حتى السادسة كأقصى ميعاد لها، ورجحت المصادر بإعلانها قبل البدء في مؤتمر الوزارة السنوي كما هو معتاد خلال الدورتين السابقتين.

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج التوجيهي 2019 الثانوية العامة الأردنية يوم الجمعة، على أن يتم توفير رابط الاستعلام عن التوجيهي حسب الاسم ورقم الطالب قبلها بساعات قليلة، أو من خلال خدمة الهاتف بتوفير أكثر من رقم للإعلان عن التوجيهي.

يترقب الطلاب إعلان نتائج التوجيهي في الأردن يوم الجمعة، والجدير بالذكر هنا أن رابط الحصول على العلامات قامت الوزارة بتفعيله فجر يوم عقد المؤتمر الصحفي بالعام الماضي، ونحن في انتظار وقت ظهورها رسميا على الإنترنت وتحديد قائمة الأوائل بالمجموعة العلمية والأدبية.

تفصلنا ساعات قليلة للغاية منتظرة لإعلان نتائج التوجيهي 2018 بالأردن وهي اللحظة التي يترقبها الطلاب للإطلاع على شهادة الثانوية العامة بعد انتهاء تصحيحها، لتبدأ خلال الساعات المقبلة ظهورها من خلال رابط التوجيهي في الأردن.

تنطلق بعد قليل إعلان نتائج التوجيهي 2019 لجميع المدن بالأردن، وتنطلق الاحتفالات في كافة شوارع العاصمة بمناسبة النجاح وتتويج طلاب الثانوية العامة بهذا التميز وحصولهم على شهادة التوجيهية الأردنية، ويتم نشرها عبر رابط موقع إيدويف لوزارة التربية والتعليم.

ازداد الترقب عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تنتظر إعلان نتائج التوجيهي 2018 اليوم بالأردن، حيث من المرجح ظهورها ليل الخميس قبل إعلان المؤتمر الصحفي لأجل تخفيف التوتر والقلق والضغط على الموقع الإلكتروني، الذي يتم تفعيله في خلال ساعات قليلة للغاية.

Advertisements

موقع وزارة التربية والتعليم eduwave

سوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 للدورة الشتوية حسب الاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ونوفر لكم رابط نتائج التوجيهي للطلاب لمعرفة علامات الدورة الشتوية بالثانوية العامة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية فجر اليوم السبت نتائج التوجيهي 2018 للدورة الشتوية عبر موقعها الخاص المعد خصيصاً لنشر التوجيهية بإدخال رقم الجلوس والصورة ثم الضغط على زر استظهار النتائج لعرضها فورا.

وكشف الدكتور نواف العجارمة، مدير إدارة الامتحانات، أن اللجان الخاصة بإدارة الامتحانات لا تزال تقوم على مطابقة العلامة، ليتم الإصدار النهائي لكشوف النتائج ليتم إرسالها في الحال إلى المديريات، لذلك من المتوقع أن يكون إعلان نتائج التوجيهي 2018 بالأردن خلال منتصف الشهر الجاري.

نستعد في خلال ساعات قليلة لنشر نتائج التوجيهي 2018 للدورة الشتوية لجميع طلاب وطالبات الأردن بالثانوية العامة، للتعرف على النتيجة بالاسم فقط صباح السبت الموافق 17/2/2018.

يمكن للطالب التعرف على نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم بإدخال اسم المستخدم وكلمة الدخول ليتم الحصول على نتائج التوجيهي في الحال، ويتم توفير رابط مباشر للاستعلام برقم الجلوس فور صدورها خلال أيام قليلة للغاية، ويتم عرض أسماء الطلبة الأوائل خلال مؤتمر إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة.

ونوجه عناية الطلاب أن نتائج التوجيهي للدورة الشتوية حسب الاسم سوف تكون على نظام المجموع الكلي 1400 علامة، بينما يبقى الطلبة الغير مستكملين طبقا للنظام المئوي، ليتم إنهاء النظام مع انتهاء الدورة الشتوية الحالية بوزارة التربية والتعليم بالأردن.

نتائج التوجيهي www.tawjihi.jo 2018

سوف نوفر لكم نتائج التوجيهي 2018 tawjihi.jo التي أصبحت اهتمام ومحل أنظار جميع الأسر الأردنية قبل ساعات قليلة لاعتماد ونشر النتائج عبر البوابة الإلكترونية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019

من المترقب أن تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 بالدورة الشتوية اليوم السبت بعد قليل، ويتعرف الطلاب على الموعد الرسمي حسب المتحدث الرسمي لوزارة التربية ايديويف.

ينتظر آلاف الطلاب إعلان نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس خلال أيام قليلة، حيث سيتم الكشف اليوم عن موعد إعلانها رسميا عبر رابط منظومة التربية والتعليم الأردنية.

أعلن الرزاز أن نتائج التوجيهي 2019 سوف تكون السبت القادم الموافق 17/2 وكما صرح بنزول النتائج عبر الموقع الإلكتروني للتوجيهي لمعرفة النتائج فور صدورها لجميع طلاب الشهادة الثانوية العامة.

تجهيزات إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية

لم تحدد وزارة التربية والتعليم الأردنية الساعة التي يتم ظهورها فيها نتائج التوجيهي 2019 حيث يترقب الطلاب في قلق قبل ساعات من إعلانها، ولقد استعدت إدارة العلاقات لوضع خطة أمنية تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة لضبط أي تعديات على القانون أو مخالفات قد تكون في تلك الأثناء من ظهورها.

بعد القلق الذي يعيش فيه الطلاب قبل عشية إعلان نتائج التوجيهي 2019 والتوتر الذي أصاب جميع الأسر، قامت مواقع التواصل الاجتماعي بدورها الفعال في إطلاق النكات لتخفيف القلق على الطلاب وبعض الصور الضاحكة على ظهور نتائج التوجيهي بالأردن للدورة الشتوية.

يتساءل الجميع هل تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج التوجيهي 2018 شتوي فجر اليوم السبت كما فعلت في الدورة الصيفية الماضية ونشرتها في الخامسة صباحاً قبل عقد المؤتمر الصحفي، سيتم متابعة لكم كافة الأخبار حول ظهورها ونشرها لكم في الحال.

صرح الناطق الإعلامي، وليد الجلاد، أن الموقع الإلكتروني لإعلان نتائج التوجيهي 2018 سيتم تفعيله وقت صدور نتائج امتحان الشهادة الثانوية للطلاب الأردنيين بالدورة الشتوية، وسيعمل بشكل جيد ولم يتم توقف حال ظهورها.