بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg...

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019 من المقرر أن يعتمد طارق شوقي وزير التعليم اليوم، النتيجة رسميا على أن يتم إعلان أسماء الأوائل تباعاً حيث نجد أن الحصول على النتيجة، هي الشغل الشاغل للكثير من الطلاب والأهالي في الوقت الحالي منذ البدء في ماراثون الامتحانات لهذا العام، ونجد أن الخبر الجيد لهم اليوم هو البت في موعد إعلان النتيجة حيث بدأ وزير التعليم بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2019 منذ قليل، ومن ثم إعلان نتائج باقي طلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء حالة المعاناة والقلق والترقب من الطلاب والأهالي على مدار العام.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

عقد وزير التربية والتعليم منذ ساعات اجتماعا طارئا مع رئيس قطاع التعليم الدكتور رضا حجازي وأيضا رئيس ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، من أجل بحث الأرقام والمؤشرات الأولية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة وأيضا معرفة قائمة الأوائل لاعتمادها واعتماد النتيجة كاملة، وتم بالفعل اعتماد النتيجة وجاءت نسب النجاح كالتالي 74% وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة 50 طالب وطالبة، ويجب التأكيد على أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانويه العامة 2018 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

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مؤشرات نتيجة الثانويه العامه 2018

تم عقد لقاء مغلق مساء اليوم تم خلاله استعراض المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة والاتصال بالأوائل، وجاءت المؤشرات كالتالي نسب النجاح في مادة اللغة العربية 95,8%، أما عن نسبة نجاح اللغة الأجنبية الأولى 87.2%، ونسبة نجاح الفيزياء 80.7%، ونسبة نجاح مادة اللغة الأجنبية الثانية 98.7%، والتاريخ 77.9%، والجبر والهندسة والتفاضل 90.2%، ونسبة نجاح مادة الأحياء 89.6%، ومادة استاتيكا وديناميكا 90.9%، وبلغت نسب النجاح في مادة الجغرافيا 94.6%، ومادة الكيمياء بلغت نسب النجاح 75.1%.

ترتيب محافظات مصر في أوائل الثانوية العامة 2018